Опустошението след наводнението в Либия: Кадри от дрон и сателит показват размерите на бедствието (ВИДЕО)

К адри от дрон показват опустошението след смъртоносното наводнение в Дерна, Източна Либия. Причина за потопа са два язовира, чиито стени са се разрушили вследствие на бурята "Даниел", която връхлетя региона, пише DarikNews.

По официални данни жертвите в Дерна са 5300, но опасенията са, че те може да се окажат между 10 и 20 хиляди. 30 хиляди души са без дом.

Сателитни снимки на американска технологична компания показват как е изглеждал най-засегнатият град Дерна преди и след бедствието. Разрушени са домове, пътища, язовири, пристанищна инфраструктура.

