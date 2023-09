Бурята "Даниел" потопи Либия: Жертвите достигнаха 3000 души

С пасителните екипи в Източна Либия са извадили стотици тела от развалините на крайбрежния либийски град Дерна, залят от опустошителните наводнения, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявления на хуманитарни организации.

По данни на властите броят на жертвите след проливните дъждове и наводнения в североизточните райони на Либия е достигнал 3000 души, като само в град Дерна са загинали до 2000 души.

A Mediterranean storm unleashed torrential downpours and extreme flooding that swept away city blocks in the eastern city of Derna, officials said. https://t.co/SNwSxalrpg

Средиземноморската буря "Даниел" предизвика опустошителни наводнения в много градове в Източна Либия, но най-тежките разрушения са в Дерна, където проливните дъждове и наводненията скъсаха язовири и отнесоха цели квартали. Правителството в Източна Либия обяви града за бедствена зона.

Жители на Дерна разпространиха видеоклипове, показващи големи разрушения. Цели жилищни квартали в града са заличени по протежение на река, която се спуска от планините към центъра на града. Многоетажни жилищни сгради, някога разположени далече от реката, са частично сринати в калта.

Mediterranean storm Daniel caused devastating floods in Libya that broke dams and swept away entire neighborhoods in multiple coastal towns in the east of the North African nation https://t.co/tWWcOGukmQ