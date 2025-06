Американци задържани в Сеул заради пратка към КНДР с религиозен и хуманитарен товар

Южнокорейската полиция е задържала шестима американски граждани, които са се опитали да доставят на Северна Корея около 1300 пластмасови бутилки, пълни с ориз, доларови банкноти и копия на Библията, предаде Ройтерс, позовавайки се на официален представител на полицията.

Групата се е опитала да пренесе бутилките по море на граничен остров западно от столицата Сеул, близо до изолираната Северна Корея, преди да бъде забелязана от военен патрул, заяви официалният представител.

Шестимата са заподозрени, че са нарушили Закона за бедствията и безопасността в страната с действията си в район, който неотдавна беше обявен за "рискова зона", в която се забраняват дейности, смятани за вредни за жителите, подчерта той. "Разследваме ги чрез преводач и след 48 часа ще решим дали да ги освободим или не", добави той.

