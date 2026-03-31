Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Д окато световните енергийни пазари се тресат от последиците от военния конфликт между САЩ, Израел и Иран, Полша предприе радикален ход, който я поставя начело на икономическата защита в Европейския съюз.

Спешният пакет от мерки, наречен символично CPN (Ceny Paliwa Niżej – „Цени на горивата по-ниско“), влиза в сила с амбицията да защити семейните бюджети от глобалния инфлационен пожар.

Държавната стратегия е отговор на безпрецедентен скок: само за последните седмици цената на петрола на международните борси е нараснала с около 45%, дизелът е поскъпнал с над 40%, а бензинът – с 25%. В тази обстановка полското правителство реши да не разчита само на пазарните механизми, а да приложи „тежката артилерия“ на регулацията.

„Защита за клиента, а не за концерна“

На извънредно заседание на Министерския съвет премиерът Доналд Туск беше категоричен, че държавата няма да позволи спекула на гърба на гражданите.

„Решихме се на радикална държавна намеса – както чрез намаляване на ДДС и акциза, така и чрез въвеждане на максимална регулирана цена по бензиностанциите. Целта е инструментите, които подготвихме, да донесат желания ефект: защита на клиента, а не защита на концерна“, обяви Туск.

Премиерът подчерта, че правителството е извлякло поуки от опита на други европейски държави, за да избегне негативни последици като недостиг на горива.„Полша е подсигурена и няма риск горивата да свършат“, увери той, добавяйки, че механизмът е проектиран така, че данъчните облекчения да стигнат директно до крайния потребител, вместо да потънат в печалбите на търговците.

🇵🇱 Poland sets first nationwide fuel price cap on Monday amid soaring global oil costs



◾️95-octane petrol capped at 6.16 zloty ($1.64)/liter, diesel at 7.60 zloty ($2.03)



◾️Cap comes as global prices surge partly due to US-Israel strikes on Iran https://t.co/LfoGpm2mPp pic.twitter.com/hKUXGZuCUI — Anadolu English (@anadoluagency) March 31, 2026

Тройна атака срещу високите цени: ДДС, акциз и таван

Финансовата архитектура на пакета CPN е впечатляваща по своя мащаб. Министърът на финансите и икономиката Анджей Домански представи конкретните параметри на промените: ДДС върху горивата се свива от 23% на 8%, а акцизът се намалява до минималните нива, разрешени от правото на Европейския съюз.

„Тези действия трябва да доведат до по-ниски цени на горивата с около 1,20 злоти на литър“, прогнозира Домански.

За да бъде този ефект гарантиран, министърът на енергията Милош Мотика въведе механизъм за максимална цена, която ще се определя ежедневно на базата на средните цени на едро и оперативните разходи. Към днешна дата (вторник) лимитите вече са факт:

Бензин А-95: до 6,16 PLN (около 1,40 EUR) за литър.

Бензин А-98: до 6,76 PLN (около 1,60 EUR) за литър.

Дизел: до 7,60 PLN (около 1,80 EUR) за литър.

Данък върху „свръхпечалбите“ и борба с „горивния туризъм“

Мащабната кампания ще струва на полската хазна около 700 милиона злоти (163 млн. евро) месечно. За да компенсира тези разходи, кабинетът планира въвеждането на специален данък върху наднормените печалби (т.нар. windfall tax) за енергийните дружества, които реализират огромни приходи в условията на криза.

Едно от големите опасения на Варшава е свързано с т.нар. „горивен туризъм“ – масово пресичане на границите от чужди шофьори, привлечени от ниските полски цени. Премиерът Туск предупреди, че Полша следи внимателно опита на Словакия, където се прилагат различни цени за местни и чуждестранни автомобили. „Няма да се поколебаем да използваме такива инструменти, ако се окаже, че горивният туризъм достига притеснителни мащаби“, заяви Туск пред репортери.

В тази сложна икономическа обстановка лидерът на пазара Orlen ще играе „ключова стабилизираща роля“, като минимизира своите маржове в името на социалната стабилност. Ако законодателният процес продължи със сегашното темпо, полските шофьори ще усетят облекчението по бензиностанциите още преди Великденските празници – важен психологически момент за обществото в условията на глобална несигурност.