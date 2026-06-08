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Суперхрана или скрита заплаха: Какво се случва с тялото ни, ако ядем консерва риба тон всеки ден

Консервираната риба тон е достъпна, засищаща и богата на чист протеин. Експертите обаче предупреждават, че прекомерната ѝ консумация крие сериозен риск заради съдържанието на живак. Разберете коя е безопасната граница, без да вредите на здравето си

8 юни 2026, 06:34
Суперхрана или скрита заплаха: Какво се случва с тялото ни, ако ядем консерва риба тон всеки ден
Източник: iStock/Getty Images

С месена с майонеза в сандвич, добавена към паста или гарнитура към печени картофи – консервираната риба тон е основен и изключително удобен продукт във всяка кухня. Какви обаче са реалните ползи от нея?

Рибата тон се превърна в предпочитан източник на протеини за хората, които следят теглото си, благодарение на достъпната си цена и високата си хранителна стойност. Тя засища бързо, спестява време за сложно готвене и е много по-евтина от прясната риба. Въпреки това около този продукт често възникват спорове заради съдържанието на живак и спецификата на консервирането.

Дори и да ви отблъсква острата миризма при отварянето на консерва, трябва да знаете, че рибата тон всъщност е истински концентрат от полезни вещества.

Източник: iStock/Getty Images

Тя е изключително богата на витамин D, който е от решаващо значение за здравето на костите и мускулите, както и на селен – естествен антиоксидант, укрепващ имунната система. Освен това рибата тон снабдява организма с желязо, необходимо за превенция на анемията, и калий, който поддържа правилната функция на сърцето.

Основното предимство на продукта е перфектният баланс на макронутриентите. В 100 грама риба тон в собствен сок се съдържат до 30 грама чист протеин, по-малко от един грам мазнини и само около 110 калории.

Ето защо диетолозите я определят като един от най-добрите нискокалорични източници на протеин. В същото време тя съдържа ценни омега-3 мастни киселини, които помагат за овладяването на възпалителните процеси в тялото и поддържат активната мозъчна функция.

  • Прясна или консервирана риба тон: Какво да изберем?

Докато консервираната риба тон е явен победител по отношение на дългия срок на годност и ниската цена, прясната има своите сериозни предимства. Специалистите по хранене обясняват, че по време на консервирането рибата се нагрява два пъти с цел стерилизация и отделяне на костите. При този процес тя губи част от естествените си мазнини (DHA и EPA), както и някои от термочувствителните витамини от група B.

Прясната риба тон, като жълтоперата или червената (синьопера), запазва максимална концентрация на полезни мазнини. Експертите обаче успокояват: нивата на витамин D и важните минерали в консервираната риба остават практически непроменени. Това я прави чудесна и много по-достъпна алтернатива на ултрапреработените храни.

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  • Колко често можем да я ядем?

Въпросът за честотата на консумация е сред най-дискутираните в медицинските среди. Основният проблем тук е живакът. Тъй като рибата тон е голям хищник на върха на хранителната верига, тя натрупва тежки метали от по-малките риби, с които се храни. Прекомерната ѝ консумация може да доведе до отравяне с метилживак, което засяга нервната система и причинява тремор или проблеми с паметта.

За здрави възрастни лекарите са определили безопасен лимит: „Можете спокойно да консумирате до четири стандартни консерви (от по 140 грама) на седмица.“

Бременните жени и тези, които планират бременност, трябва да бъдат много по-внимателни и да не надвишават тази граница, за да не застрашат неврологичното развитие на плода. Най-добрият подход е рибата тон да се редува с други видове риба, като сьомга, сардини или аншоа.

Източник: www.rbc.ua    
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