ООН: Повишаването на митата засяга бедните и уязвимите

П овишаването на световните мита, предизвикано от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще засегне най-силно бедните и уязвимите, заяви вчера Ребека Грийнспан, ръководеща Организацията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), предаде Франс прес.

"Сега е момент за сътрудничество, а не за ескалация“, подчерта тя, като добави, че "правилата на световната търговия трябва да се развиват, за да отчитат днешните предизвикателства, но трябва да го правят с предвидимост и развитие в основата си, за да защитят най-уязвимите".

От близо 200-те търговски партньори на САЩ, само около десет генерират близо 90% от търговския им дефицит, подчертава ЮНКТАД в комюнике.

Голямата игра на Тръмп с икономическата война

Най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се държави - отговорни съответно само за 1,6 % и 0,4 % от дефицита на САЩ - също са засегнати от обявените на 2 април от Доналд Тръмп мита, понякога много тежки, за много голям брой страни. Те се основават на изчисления, които оставят икономистите в недоумение, отбелязва АФП.

Тези бедни страни "няма да допринесат нито за балансиране на търговския дефицит, нито за генериране на значителни приходи", подчертава ЮНКТАД.

Trump Tariff Hikes "Hurt The Vulnerable And The Poor": UN https://t.co/dI4V3bSZTL