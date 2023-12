ООН отново поиска прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците

Г енералният секретар на ООН Антониу Гутериш отново поиска прекратяване на огъня, след като израелските военни разшириха операциите си срещу ислямистката организация "Хамас" в южната част на ивицата Газа, предаде ДПА.

"Повтарям призива си за трайно хуманитарно прекратяване на огъня в Газа, безусловно и незабавно освобождаване на всички заложници и безпрепятствено и трайно постъпване на хуманитарна помощ за посрещане на нуждите на хората в цялата ивица Газа", написа той в своя публикация в Х.

I reiterate my call for a sustained humanitarian ceasefire in Gaza, the unconditional & immediate release of all hostages, and unimpeded & sustained humanitarian aid flow to meet the needs of the people throughout the Gaza Strip.