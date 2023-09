Олексий Резников връчи оставката си

У краинският министър на отбраната Олексий Резников подаде заявление с оставката си пред председателя на парламента. Това обяви самият Резников в социалната мрежа Х, цитиран от Ройтерс.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i