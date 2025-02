Огромна дупка се появи в английско село, евакуираха района

Г оляма мистериозна дупка е наложила затварянето на главната улица в село в Съри, Югоизточна Англия.

Полицията на Съри съобщи във вторник, че улица Godstone High Street е била затворена между Oxted Road и Bletchingley Road след съобщения за дупка в понеделник вечерта.

От полицията добавиха, че хората от малък брой сгради са били евакуирани като предпазна мярка и е бил поставен 100-метров кордон.

От SES Water съобщиха, че една от главните им водопроводни тръби се е спукала на улица Godstone High Street.

A sinkhole opens up on a high street in Surrey, causing evacuations and closures



It opened up after a water pipe burst, impacting supplies to nearby house