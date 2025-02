Гигантска дупка погълна камион в Япония, кабината е открита в канализационна тръба

К абина на камион, която беше внезапно погълната от грамадна дупка в Япония преди две седмици, е открита в близката канализационна тръба, съобщават властите. Според изображения от дрон, в кабината се вижда човешко тяло, но все още не е потвърдено дали това е изчезналият 74-годишен шофьор на камиона.

Дупката в пътя, с диаметър от 40 метра, се е образувала на кръстовище в град Яшио, близо до Токио. Смята се, че пропадането е причинено от разкъсване на канализационната система. Спасителните екипи не могат да достигнат до тръбата, която е с ширина 5 метра, поради постоянен воден поток и високи нива на сероводород или канализационен газ, съобщи губернаторът на Сайтама, Мотохиро Оно.

Шофьор се озова в капан с дни, гигантска дупка погълна камиона му в Япония

За да получат достъп до камиона, екипите ще трябва да инсталират временна байпасна тръба, която да спре водния поток. Очаква се този процес да отнеме до три месеца, уточни Оно.

There is little chance of finding the truck driver alive who disappeared in a massive sinkhole in Japan's Yashio City a week ago.



Sewage water hindered efforts to reach the 74-year-old man over the weekend, resulting in the suspension of the rescue mission, media reports say. pic.twitter.com/qYm1JmdWIc