Шофьор се озова в капан с дни, гигантска дупка погълна камиона му в Япония

С пасителните екипи в Япония се опитват да извлекат шофьор на камион от дупка, която се е образувала във вторник и оттогава значително се е разширила. Дупката се е появила в град Яшио, префектура Сайтама, близо до Токио, а камионът е пропаднал в нея.

Спасителните усилия са затруднени от срутването на пътя, като местните власти наредиха евакуация на десетки домакинства в района.

Rescuers are racing to save a man swallowed by a massive sinkhole in Japan while driving a truck through an intersection, with a second sinkhole opening up and residents ordered to evacuate amid fears of further collapse. https://t.co/kVX8aNrlSo pic.twitter.com/4MXg9MonzD