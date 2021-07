Огромен пожар в болница отне живота на 50 души в Ирак

П ожар опустоши отделение за лечение на Ковид в южния иракски град Насирия. Загинали са 50 души, десетки са ранени, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на иракските здравни власти.

Всички починали са с тежки изгаряния.

Според медиците причината за пожара е късо съединение, но според друг здравен източник - избухнала кислородна бутилка.

Новото отделение, открито само преди три месеца, е разполагало със 70 легла. В него е имало поне 63 пациенти, когато е лумнал огънят.

