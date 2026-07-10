Край на харченето по инерция: Фискалният съвет предлага оценка на държавните програми

Държавата харчи пари по стотици различни програми всяка година — от образование и здравеопазване до администрация и отбрана. Фискалният съвет публикува анализ, в който предлага практически механизъм за реално прилагане на програмното бюджетиране — с цел по-ясна връзка между отпуснатите средства, постигнатите резултати и ефективността на публичните политики.

Каква е основната идея

Предложението е бюджетните програми на държавата да минават през периодична оценка на всеки две години, по единна методика, като финансирането се обвърже по-ясно с постигнатите резултати.

Всяка програма ще се оценява по 100-точкова система, съставена от шест показателя: степен на изпълнение на целите (25%), разходи спрямо резултат (25%), обществен ефект (20%), съответствие със стратегическите приоритети (15%), качество на предоставяната услуга (10%) и потенциал за подобрение (5%).

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Идеята зад тази точкова система е проста — да покаже не само колко пари получава дадена програма, а какъв резултат се постига с тях.

Как ще протича оценяването

Механизмът предвижда два етапа.

Първи етап — вътрешноведомствен преглед. Всяко министерство ще оценява собствените си програми и ще ги подрежда по резултат. Онези 10% с най-ниска оценка ще преминават на задължителен допълнителен преглед, при който може да се предложи тяхното закриване, сливане, преструктуриране или намаляване на бюджета им.

Втори етап — национален конкурентен пул. След вътрешните оценки Министерството на финансите ще събере всички програми с най-ниска оценка от различните министерства в общ пул. Там независим експертен съвет — с представители на Сметната палата, Фискалния съвет, Националния статистически институт, академичната общност и външни експерти — ще прави сравнителен анализ между секторите. На база този анализ ще може да се предлага окончателно прекратяване на най-неефективните програми, намаляване на бюджета им, обединяване на сходни дейности или пренасочване на освободените средства към по-ефективни политики.

Къде ще отиват освободените пари

Предвиден е конкретен ред за пренасочване на средствата, освободени от закрити или свити програми. На първо място е намаляване на бюджетния дефицит. След това средствата биха могли да се насочват към съфинансиране на европейски програми, капиталови инвестиции, образование, здравеопазване, научни изследвания, дигитализация на администрацията и други приоритети, определени от Министерския съвет.

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Кой ще отговаря за целия процес

Министерството на финансите ще отговаря за разработването на методиката, организирането на оценяването, изграждането на национална база данни и изготвянето на обобщаващ национален доклад. Министерствата и другите разпоредители с бюджет ще трябва ежегодно да измерват собствените си резултати, да предоставят необходимите данни и да правят предложения за преструктуриране на своите програми.

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Предвижда се и прозрачност на целия процес — оценките на всяка програма, използваните показатели, предложенията за преструктуриране и очакваният обществен ефект трябва да се публикуват ежегодно от Министерството на финансите, а докладите да се представят и в Народното събрание при обсъждането на държавния бюджет.

Какъв е предвиденият график

Въвеждането е разпределено в три етапа. През първата година трябва да бъдат приети законодателните промени, да се разработи методиката, да се проведе обучение на администрацията и механизмът да се приложи пилотно в няколко министерства. През втората година предстои първата национална оценка, формирането на конкурентния пул и първите преструктурирания. През третата година механизмът трябва да заработи във всички първостепенни разпоредители с бюджет.

Защо това има значение

Ако механизмът бъде приложен, той би трябвало да доведе до по-обективна конкуренция между публичните политики за ограничения бюджетен ресурс и до по-ясно пренасочване на средства към политики с по-висока обществена възвръщаемост. Дали и доколко предложението ще се превърне в законодателна промяна, предстои да стане ясно.