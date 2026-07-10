ЕС откри процедура за свръхдефицит срещу България

С ъветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит срещу България. Той прие и препоръка към България, в която се очертава нетният план за разходите и графикът, които трябва да се следват, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 г., пише NOVA .

Такава процедура се открива, когато бюджетният дефицит на дадена държава от ЕС надхвърли за продължителен период от време прага от 3% от БВП на страната, записан в Договора от Маастрихт и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.

България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

Преди това финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи - над 8,5 млрд. евро.

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По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“, които едва сега излизат наяве.

Припомняме, че България беше поставена в същата процедура през юли 2010 г., а през юни 2012 г. Съветът на ЕС отчете, че основанията са отпаднали и прекрати допълнителното наблюдение над нашата страна.

На 3 юни тази година Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. В същата процедура са още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния, а с днешните решения към списъка се добавят Германия, Естония, Латвия и Словения.

А Малта успешно затвори своята процедура за свръхдефицит по решение на финансовите министри от ЕС (ЕКОФИН) на 12 юни 2026 г.. Страната беше поставена под засилен европейски надзор на 26 юли 2024 г.

В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници ЕК отчете, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на сто от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително и да остане над 4 на сто до 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 г. насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Решението за предприемане на процедурата е гласувано със Съвета на ЕС.

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Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.

Как протича процедурата?

Европейската комисия установява, че държавата не спазва фискалните правила. Комисията изготвя доклад и предлага откриване на процедура. Съветът на ЕС взема решение дали официално да открие процедурата. На държавата се отправят препоръки с конкретни мерки и срокове за намаляване на дефицита. Европейската комисия периодично оценява напредъка. След като дефицитът бъде трайно намален до допустимите нива, процедурата се прекратява.

За държавите от еврозоната, каквато вече е и България, при системно неизпълнение могат да бъдат наложени и финансови санкции.