Официално: Марк Рюте обяви, че подава оставка

Н идерландският премиер Марк Рюте обяви официално, че правителството му подава оставка, след като коалиционните партньори в него не успяха да постигнат съгласие за затягане на имиграционната политика, предаде "Ройтерс".

„За голямо съжаление, такива са политическите реалности“, каза Рюте пред репортери и добави, че следващата стъпка ще бъде да се свикат нови избори.

Правителството в Нидерландия се разпадна?

Вотът се очаква да се проведе през ноември, пише още "Ройтерс".

Dutch Prime Minister Mark Rutte is due to meet King Willem-Alexander to discuss a caretaker administration, the day after his centre-right government collapsed following a row on migration policieshttps://t.co/mlhXLE72Hp