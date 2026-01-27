Свят

Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му

Одобрението на американците за имиграционната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп също спадна до най-ниското си ниво от завръщането му в Белия дом

27 януари 2026, 09:48
Одобрението за Тръмп падна до рекордно ниско ниво за мандата му
О добрението на американците за имиграционната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп спадна до най-ниското си ниво от завръщането му в Белия дом, показва ново проучване на Ройтерс/Ипсос, като мнозинство от американците смятат, че репресиите му срещу имиграцията са отишли твърде далеч, предаде Reuters

Проучването, проведено в цялата страна от петък до неделя, 23 януари до 25 януари, събра отговори преди и след като имиграционни служители в събота убиха втори американски гражданин в Минеаполис по време на сблъсъци с протестиращи заради разполагането на имиграционни агенти от Тръмп в градове из САЩ.

Спад в подкрепата за депортациите на Тръмп в САЩ

Едва 39% от американците одобряват работата на Тръмп по отношение на имиграцията, което е спад от 41% по-рано този месец, докато 53% не одобряват, установи проучването. Имиграцията беше по-светла точка за популярността на Тръмп през седмиците след встъпването му в длъжност през януари. През февруари 50% одобряваха и 41% не одобряваха.

Тръмп спечели президентските избори през 2024 г., след като обеща историческо увеличаване на депортациите. Маскирани имиграционни служители, често в тактическо военно облекло, станаха обичайна гледка в цялата страна, а протести срещу репресиите избухнаха в няколко града, включително Минеаполис, където имиграционни агенти отговориха със смъртоносна сила.

Спадна одобрението на Тръмп сред американците

Служители от администрацията на Тръмп обвиниха 37-годишната медицинска сестра Алекс Прети в нападение над служители по време на протест в Минеаполис, преди агент да го застреля, въпреки че този разказ изглежда противоречи на видеоклипове, записани от свидетели. Седмици по-рано в Минеаполис имиграционен агент простреля смъртоносно 37-годишната Рене Гуд, друга американска гражданка, по време на имиграционна акция.

Мнозинството смята, че ICE отива твърде далеч

Около 58% от анкетираните заявиха, че агентите на Имиграционната и митническа полиция на САЩ (ICE) са отишли „твърде далеч“ в репресиите си, докато 12% казаха, че не са отишли достатъчно далеч, а 26% смятат, че усилията на агентите са „около нормалното“. Около девет от десет демократи заявиха, че агентите са отишли твърде далеч, в сравнение с двама от десет републиканци и шест от десет независими.

CNN: След 100 дни управление: Тръмп удари рейтингово дъно

Вирусни видеоклипове на сблъсъци предизвикаха безпокойство сред републиканските законодатели, много от които вече са изправени пред гняв на избирателите заради нарастващите цени преди междинните избори през ноември, когато контролът върху Конгреса и повечето щатски губернаторски позиции са заложени.

Водещ кандидат от Републиканската партия за губернаторския пост в Минесота, Крис Мадел, оттегли кандидатурата си в понеделник, 26 януари, заявявайки, че репресиите са отишли твърде далеч и са направили надпреварата непечеливша за републиканец.

Тръмп обвини демократите за смъртните случаи от стрелба, но в понеделник изглеждаше по-малко конфронтационен, заявявайки, че е „на подобна вълна“ с демократичния губернатор на Минесота. Тръмп каза, че той и губернаторът на Минесота Тим Уолц са провели „много добър разговор“.

Общият рейтинг се изравнява с най-ниския за мандата

Последното проучване на Ройтерс/Ипсос показа, че общият рейтинг на одобрение на Тръмп спада до 38%, най-ниското ниво за настоящия му мандат, след като е спаднал от 41% в предишното проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено на 12-13 януари.

Последното проучване, проведено онлайн в цялата страна, събра отговори от 1139 американски възрастни и имаше допустима грешка от около 3 процентни пункта.

