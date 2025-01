Обвиниха Пъф Деди в сексуално насилие над 16-годишна бавачка

Р апърът Пъф Деди (известен още като Шон Диди Коумс) е засегнат от ново дело, в което продуцентът е обвинен в сексуално насилие над 16-годишно момиче. Това съобщава Mirror.

Според делото предполагаемата жертва на Пъф Деди е работила като бавачка през лятото на 2000 г. в дома на семейство, което живее близо до рапъра в Ню Йорк.

Sean Combs is facing a new Jane Doe accuser who alleges the Bad Boy Records founder drugged and sexually assaulted her when she was a 16-year-old high school student walking home from a babysitting gig in 2000.



