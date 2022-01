Обвиниха Ема Уотсън в антисемитизъм

А ктрисата Ема Уотсън беше обвинена в антисемитизъм от бившия посланик на Израел в ООН, след като публикува снимка в Instagram в знак на солидарност с палестинската кауза.

Израелският служител Дани Данон ретуитна публикацията на Уотсън с надпис: „10 точки от Грифиндор за това, че е антисемит“, пише английското издание „Индипендънт“ (Independent).

Самата публикация на Уотсън е ретуит от акаунта Bad Activist Collective и показва хора, участващи в шествие, които държат плакати с надпис „Свободна Палестина“. Върху снимката е сложен надпис:

„Солидарността е глагол“.

Коментарите на Данон бяха разкритикувани от острието на британските консерватори баронеса Сайеда Варси, която каза: „Да показваш солидарност с палестинския народ не е антисемитизъм. Ужасяващи коментари от страна на бившия израелски посланик в ООН“.

Repeat after me Mr… Showing solidarity with Palestinians is not antisemitism Appalling comments from former Israeli Ambassador to the UN These constant attempts to stifle any and all support for Palestinians must be called out. Solidarity @EmmaWatson #Palestine 🇵🇸 #EmmaWatson https://t.co/wldYw2PI36

Въпреки това настоящият посланик на Израел в ООН Гилад Ердан също беше критичен към публикацията на актрисата от филмите за Хари Потър в социалните медии.

Той пише:

„Фантастиката може да работи в Хари Потър, но не работи в реалността.

Ако се случи, магията, използвана в света на магьосниците, би могла да премахне злините на Хамас (който потиска жените и се стреми да унищожи Израел) и палестинската власт (която подкрепя терора). Бих подкрепил това!”.

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS