„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

С офи Уинкълман може и да е омъжена за член на британското кралско семейство, но далеч не е очарована от живота сред висшата аристокрация, пише PEOPLE.

В интервю за британския вестник The Times 45-годишната актриса, известна от сериалите Peep Show и "Двама мъже и половина", споделя, че кралският живот е „пълен ад“. Софи, която през 2009 г. се омъжи за лорд Фредерик Уиндзор – син на принц Майкъл от Кент и първи братовчед на покойната кралица Елизабет II – заяви: „Колкото повече опознавам кралското семейство, толкова повече разбирам, че животът им е пълен ад и това ниво на непоискана слава е форма на мъчение.“

Lady Frederick Windsor Calls the Royal Family's Lives 'Total Hell': 'That Level of Unasked-for Fame Is a Form of Torture' https://t.co/OpLaYaWbFV — People (@people) November 12, 2025

Актрисата допълва: „Никой от тях не е участвал в Pop Idol или нещо подобно, за да стане известен. Да имаш такъв ослепителен прожектор в лицето си от самото раждане, без да знаеш на кого можеш да се довериш, дали някой няма да те предаде, или дали не се пишат лъжи за теб постоянно – това е просто брутално.“

Лейди Фредерик Уиндзор признава, че изпитва съчувствие към членовете на кралската фамилия: „Съчувствам на всички тях. Не мисля, че животът под толкова внимание и натиск може да бъде дори малко здравословен, но те нямат избор.“

„Не познавах никого на собствената си сватба“

В интервюто Софи разказва и за сватбата си с лорд Фредерик, споделяйки: „Не познавах никого на сватбата си. Имах най-добрите си приятелки там, но като цяло беше пълно с лица, които никога преди не бях виждала.“

Двойката има две дъщери – 12-годишната Мод и 9-годишната Изабела. Семейството редовно се присъединява към кралските събития, включително ежегодния коледен концерт, организиран от Кейт Мидълтън през декември.

Sophie Winkleman brands royal life ‘total hell’ and ‘a form of torture’https://t.co/FbuMXkugpd — GB News (@GBNEWS) November 12, 2025

Хаос след сватбата и „ужасна прическа“

Интервюто за The Times не е първият път, когато актрисата си спомня сватбения си ден. В предишен разговор с The Telegraph през май тя разказа:

„Беше толкова объркано, защото трябваше да се преместим в Лос Анджелис на следващия ден след сватбата, а аз започвах чисто нова работа. Оженихме се в събота, а в неделя пренесохме целия си живот в Америка. Толкова бях съсредоточена върху работата, че изобщо не мислех за сватбата.“

Тя добавя с усмивка: „Което означаваше, че косата ми беше толкова отвратителна и Фреди все още се разстройва заради това. Беше просто ужасна.“

Софи споделя, че булчинската ѝ рокля е избрана от свекърва ѝ – принцеса Майкъл от Кент: „Тя беше много сладка и бухнала, но аз изглеждах като лаеща. Тя някак си пое всичко и изобщо нямах нищо против. Помислих си: ‘Страхотно, прави всичко’.“

„Концентрирах се върху актьорската си работа и се сбогувах с любимата си баба, която не беше много добре, и просто правех други неща. Но сега, като си спомням, мисля, че трябваше да избера по-семпла рокля и някой, който може да ми изсуши косата както трябва.“

Въпреки критичните си думи за трудностите на кралския живот, Софи подчертава, че обича семейството от страна на съпруга си:

„Семейството не винаги е брилянтно, но тези са много мили. Обичам ги всичките.“