„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

Лейди Фредерик Уиндзор признава, че изпитва съчувствие към членовете на кралската фамилия

12 ноември 2025, 17:00
С офи Уинкълман може и да е омъжена за член на британското кралско семейство, но далеч не е очарована от живота сред висшата аристокрация, пише PEOPLE.

В интервю за британския вестник The Times 45-годишната актриса, известна от сериалите Peep Show и "Двама мъже и половина", споделя, че кралският живот е „пълен ад“. Софи, която през 2009 г. се омъжи за лорд Фредерик Уиндзор – син на принц Майкъл от Кент и първи братовчед на покойната кралица Елизабет II – заяви: „Колкото повече опознавам кралското семейство, толкова повече разбирам, че животът им е пълен ад и това ниво на непоискана слава е форма на мъчение.“

Актрисата допълва: „Никой от тях не е участвал в Pop Idol или нещо подобно, за да стане известен. Да имаш такъв ослепителен прожектор в лицето си от самото раждане, без да знаеш на кого можеш да се довериш, дали някой няма да те предаде, или дали не се пишат лъжи за теб постоянно – това е просто брутално.“

Лейди Фредерик Уиндзор признава, че изпитва съчувствие към членовете на кралската фамилия: „Съчувствам на всички тях. Не мисля, че животът под толкова внимание и натиск може да бъде дори малко здравословен, но те нямат избор.“

  • „Не познавах никого на собствената си сватба“

В интервюто Софи разказва и за сватбата си с лорд Фредерик, споделяйки: „Не познавах никого на сватбата си. Имах най-добрите си приятелки там, но като цяло беше пълно с лица, които никога преди не бях виждала.“

Двойката има две дъщери – 12-годишната Мод и 9-годишната Изабела. Семейството редовно се присъединява към кралските събития, включително ежегодния коледен концерт, организиран от Кейт Мидълтън през декември.

  • Хаос след сватбата и „ужасна прическа“

Интервюто за The Times не е първият път, когато актрисата си спомня сватбения си ден. В предишен разговор с The Telegraph през май тя разказа:

„Беше толкова объркано, защото трябваше да се преместим в Лос Анджелис на следващия ден след сватбата, а аз започвах чисто нова работа. Оженихме се в събота, а в неделя пренесохме целия си живот в Америка. Толкова бях съсредоточена върху работата, че изобщо не мислех за сватбата.“

Тя добавя с усмивка: „Което означаваше, че косата ми беше толкова отвратителна и Фреди все още се разстройва заради това. Беше просто ужасна.“

Embed from Getty Images

Софи споделя, че булчинската ѝ рокля е избрана от свекърва ѝ – принцеса Майкъл от Кент: „Тя беше много сладка и бухнала, но аз изглеждах като лаеща. Тя някак си пое всичко и изобщо нямах нищо против. Помислих си: ‘Страхотно, прави всичко’.“

„Концентрирах се върху актьорската си работа и се сбогувах с любимата си баба, която не беше много добре, и просто правех други неща. Но сега, като си спомням, мисля, че трябваше да избера по-семпла рокля и някой, който може да ми изсуши косата както трябва.“

Въпреки критичните си думи за трудностите на кралския живот, Софи подчертава, че обича семейството от страна на съпруга си:

„Семейството не винаги е брилянтно, но тези са много мили. Обичам ги всичките.“

