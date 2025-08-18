Свят

Президентските избори в Боливия ще бъдат решени на безпрецедентен балотаж

"Боливия показа на света, че иска да живее като свободна страна"

Обновена преди 18 минути / 18 август 2025, 09:41
Президентските избори в Боливия ще бъдат решени на безпрецедентен балотаж
Кандидатът на Християндемократическата партия за президент на Боливия Родриго Пас   
Източник: БТА

П резидентските избори в Боливия ще бъдат решени на безпрецедентен балотаж, който може да сложи край на повече от 20 години управление на левицата, съобщи Асошиейтед прес.  

Въпреки това според резултатите, избирателите не са напълно готови за рязък политически завой.

Изненадващ фаворит в надпреварата се оказа сенатор Родриго Пас, който получи на произведения вчера първи тур най-много гласове, макар и недостатъчно за директна победа. Така той ще се изправи на втори тур срещу бившия десен президент Хорхе "Туто" Кирога, който се класира на второ място. 

Балотажът е насрочен за 19 октомври и ще бъде първият от 1982-а - годината, когато страната се върна към демокрацията.

Първите резултати от екзитпол

Първите резултати от екзитпол, обявени от телевизия "Унител", отреждат първо място на Пас от Християндемократическата партия (ХДП), спечелил 31,3 процента от гласовете. Бившият президент „Туто“ Кирога от коалицията "Свободен Алианс" се класира втори с 27,3 процента от гласовете, сочи екзитпола на "Унител". 

Предизборната кампания на Пас набра неочаквана популярност през последните седмици, особено след като той обедини сили с Едман Лара - бивш високопоставен полицейски служител с голямо влияние в социалните мрежи и подкрепа от евангелистката общност. 

При преброени над 91% от бюлетините, Пас води с 32,8% от гласовете, а Кирога има 26,4%. За да бъде избегнат балотаж, кандидат трябваше да получи над 50% от гласовете или поне 40% с преднина от 10% пред другия.

"Това, което се случи, е безпрецедентно. Боливия показа на света, че иска да живее като свободна страна", заяви Кирога пред свои поддръжници.

Резултатите нанесоха тежък удар върху партията "Движение за социализъм", която управляваше страната почти без прекъсване след идването на Ево Моралес на власт в началото на този век - част от т. нар. розова вълна от леви лидери в Латинска Америка, подкрепени от бум в търговията със суровини, посочва АП.

Официалният кандидат на "Движение за социализъм" Едуардо дел Кастийо остана шести с едва 3,2% от гласовете. Считаният за най-обещаващ ляв кандидат - 36-годишната председателка на Сената Андроника Родригес - получи 8%.

По време на близо 14-годишното си управление Моралес се пребори с предоставянето на повече права на местното индианско население, защити производителите на растението кока от американски програми за унищожаване на насажденията и инвестира приходите от природен газ в социални програми.

Опитите му обаче да остане на власт с все по-авторитарни методи, както и обвиненията в сексуални връзки с непълнолетни, настроиха общественото мнение срещу него. Натрупаното недоволство прерасна в масово възмущение, когато икономиката (до неотдавна стабилна) рухна при управлението на неговия наследник и бивш политически съюзник - президента Луис Арсе.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски, Габриела Иванова    
Боливия Президентски избори Балотаж Екзитпол Родриго Пас Хорхе Кирога Десница Икономическа криза Парламентарни избори Дясно правителство
Последвайте ни
Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

pariteni.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 5 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 5 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Откриха убита кошута край девинското село Стоманово

България Преди 3 минути

Все още не може да се каже кой е извършителят

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 9 минути

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

България Преди 19 минути

Жената била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

България Преди 20 минути

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше

Свят Преди 21 минути

Путин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 29 минути

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 34 минути

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 40 минути

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 57 минути

Случаят е от 3 август 2023 година

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Любопитно Преди 57 минути

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 1 час

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 1 час

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Всичко от днес

От мрежата

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Предложиха френски бранител на Барселона

Gong.bg

Кръщават трибуна на Оскар Пиастри в Мелбърн

Gong.bg

11-годишно дете загина след падане с парашут в Несебър

Nova.bg

Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа

Nova.bg