Еманюел Макрон замени Елисейския дворец с джет на Лазурния бряг

Е манюел Макрон се възползва максимално от последното си лято като президент на Франция. Заедно със съпруга си Брижит Макрон, държавният глава прекара уикенда в официалната си лятна резиденция Фор дьо Брегансон в Южна Франция, заменяйки залите на Елисейския дворец с дни, прекарани във водата, пише HOLA!

President Emmanuel Macron found himself in hot water Friday after he was pictured riding a jet ski on the Riviera, fuelling opposition claims that he is disconnected from ordinary people grappling with heatwaves and wildfires. https://t.co/r6LATr92ng — ANews (@anews) August 14, 2026

48-годишният Макрон демонстрира спортните си умения във водите на Средиземно море, като се включи в редица занимания на Лазурния бряг. На публикуваните кадри френският лидер балансира върху електрическа дъска с хидрофойл над водата, а в един от моментите губи равновесие и пада във вълните. Други снимки го показват да управлява джет с висока скорост по крайбрежието. Той бе заснети и в компанията на приятели и охраната си по време на разходка с лодка.

Съпругата му Брижит Макрон заложи на по-спокойна почивка. 73-годишната бивша учителка бе заснета да релаксира край водата с тъмно облекло, слънчеви очила и шапка с козирка, докато наблюдава случващото се в морето.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede orman yangınları sürerken tatilinde jet ski yaparken görüntülendi.



📌Fotoğraflar muhalefetin tepkisini çekti: “Fransa yanarken Cumhurbaşkanı jet ski ile eğleniyor.” pic.twitter.com/LIwi2wsRj7 — Onedio (@onedio) August 16, 2026

Лятното бягство на двойката идва в момент, когато Макрон навлиза във финалната си фаза от президентския си мандат. Конституцията на страната му забранява да се кандидатира за трети пореден мандат, което прави това негово последно лято в официалната президентска резиденция преди приключването на втория му мандат през 2027 година. Резиденцията Фор дьо Брегансон, намираща се в Борм ле Мимоза, служи като официално място за почивка на френските държавни глави от десетилетия, а за Макрон и съпругата му тя е традиционна дестинация от встъпването му в длъжност през 2017 година.

Тази година обаче ваканцията на държавния глава привлече по-голямо внимание от обикновено и предизвика сериозно недоволство сред политическите му опоненти. Лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор отправи критики относно поведението на Макрон, каращ джет в момент, когато страната бе обхваната от интензивни горещи вълни и опустошителни горски пожари. Политически фигури изразиха мнение, че в момент на подобна криза държавният глава е трябвало да бъде на терен в подкрепа на пожарникарите.

От екипа на Макрон отхвърлиха твърденията, че той се е изолирал от работните си задължения по време на ваканцията. Според официални източници президентът продължава да работи от резиденцията си в Брегансон, да следи международните събития и да провежда разговори със световни лидери.