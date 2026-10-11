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Историческо дъно: Рейтингът на Еманюел Макрон падна до рекордните 15%

Само 15 на 100 от французите одобряват политиката на държавния глава на фона на продължаващи протести и икономическо недоволство

11 октомври 2026, 15:40
Историческо дъно: Рейтингът на Еманюел Макрон падна до рекордните 15%
Източник: БТА

П опулярността на президента на Франция Еманюел Макрон достигна най-ниско ниво, откакто той дойде на власт през 2017 г., съобщават френски медии, сред които „20 минют“ и „Фигаро“.

Според допитване на агенция ИПСОС за изданието „Трибюн диманш“ само 15 процента от французите имат положително мнение за Макрон.

Този резултат идва в пореден напрегнат момент във Франция, където от три седмици протестират гимназистите и където нараства и недоволството от високите цени на горивата и намаляването на покупателната способност.

Допитването показва, че основните безпокойства на французите са покупателната способност, бъдещето на социалната система на страната и държавният дълг и дефицит.

Миналия месец рейтингът на Макрон според това допитване беше 16 процента.

Рейтингът на премиера Себастиен Льокорньо е 22 процента спрямо 20 процента миналия месец.

Допитването показва и спад в рейтинга на крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Тя получава 32 процента, което е с четири процентни пункта надолу спрямо миналия месец.

Председателят на нейната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела също отчита лек спад – до 33 процента спрямо 36 процента от миналия месец.

Името на Бардела беше забъркано в скандал с антисемитски съобщения, за които се твърди, че той е изпратил преди години. Бардела отрича това твърдение.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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