Историческо дъно: Рейтингът на Еманюел Макрон падна до рекордните 15%

П опулярността на президента на Франция Еманюел Макрон достигна най-ниско ниво, откакто той дойде на власт през 2017 г., съобщават френски медии, сред които „20 минют“ и „Фигаро“.

Според допитване на агенция ИПСОС за изданието „Трибюн диманш“ само 15 процента от французите имат положително мнение за Макрон.

SONDAGE Un nouveau record pour Emmanuel Macron : avec seulement 15 % d’opinions favorables, la popularité du président au plus bas depuis 2017 ➡️ https://t.co/fLAGDaKWwJ https://t.co/cQ8sdkkMeP — Midi Libre (@Midilibre) October 11, 2026

Този резултат идва в пореден напрегнат момент във Франция, където от три седмици протестират гимназистите и където нараства и недоволството от високите цени на горивата и намаляването на покупателната способност.

Допитването показва, че основните безпокойства на французите са покупателната способност, бъдещето на социалната система на страната и държавният дълг и дефицит.

Миналия месец рейтингът на Макрон според това допитване беше 16 процента.

Рейтингът на премиера Себастиен Льокорньо е 22 процента спрямо 20 процента миналия месец.

Допитването показва и спад в рейтинга на крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Тя получава 32 процента, което е с четири процентни пункта надолу спрямо миналия месец.

Председателят на нейната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела също отчита лек спад – до 33 процента спрямо 36 процента от миналия месец.

Името на Бардела беше забъркано в скандал с антисемитски съобщения, за които се твърди, че той е изпратил преди години. Бардела отрича това твърдение.