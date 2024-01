По-странна от измислица: Историята на Наталия Грейс

И сторията на Наталия Грейс е по-странна от измислица.

Наталия, украинско сираче с рядка форма на нанизъм, за първи път влезе в заглавията през 2019 г. , след като нейните бивши осиновители, Майкъл и Кристин Барнет, бяха обвинени в пренебрегване на зависим. Обвиненията бяха повдигнати, след като петгодишно разследване разкри, че двойката от Индиана, която осинови Наталия като 6-годишна през 2010 г., я е преместила в апартамент през юли 2013 г. - и след това се е преместила в Канада с трите си други деца.

След обвиненията семейство Барнет сподели своята страна на историята: двойката твърди, че Наталия е възрастен, маскиран като дете. През 2012 г. годината на раждане на Наталия беше законно променена от 2003 г. на 1989 г., което щеше да я направи на 22 години, но семейство Барнет вярваха, че тя може да е била на 33 години, разкри Майкъл в Good Morning America през 2019 г.

This case has me baffled, horrified and angry at the adoptive parents. #NataliaGrace was a kid & the way they treated her they should’ve been punished for tht. pic.twitter.com/RGG7jrswyU — Humay'ra (@_HumayraK) December 29, 2023

Семейство Барнет също така твърди, че Наталия - която те наричат ​​"измамник" и "социопат" - е решена да навреди на семейството им. През двете години, които тя прекарва с Барнет, двойката твърди, че тя се е опитала да отрови кафето на Кристин, опитала се е да я завлече към електрическа ограда и е поставяла топлийки по стълбите, за да стъпват върху тях.

Майкъл разказа подробно повече за заплахите, които той и бившата му съпруга (двойката се раздели през 2014 г.) предполагаемо са били направени от Наталия в "Странния случай на Наталия Грейс", документална поредица от три части, чиято премиера беше на ID през май 2023 г.

„Тя заплаши, че ще намушка синовете ми, ще измъкне телата им навън и ще ги зарови в двора“, каза Майкъл в документалния филм.

Той добавя: „Обещавам ви след пет години някой да умре.“

Сагата продължава, когато Наталия последователно отрича всички обвинения на Барнет, говорейки в собствения си документален филм: "Странният случай на Наталия Грейс: Наталия говори". Шестчасовият документален сериал е с премиера на 1 януари като епизодите се излъчиха в продължение на три последователни вечери.

The lawyer for the adoptive father is just as despicable and depraved as his client. IMO.



Michael Barnett is a lying sociopath

Kristine Barnett is a sadistic psychopath



And I hate that I even know about them.



Evil fucking creatures. pic.twitter.com/zagizoe85U — Julie B(rooklyn) BABY WOKE AF❌ (@JMeanypants) January 4, 2024

„Във всяка лъжа има скрита истина, но трябва да копаете достатъчно, за да можете да я видите“, каза Наталия в епизодите на документалната поредица.

„Няма да им се размине това. Това е моята страна на историята.“

В анонса на филма тя задава въпрос: „Приличам ли ти на чудовище?“

От произхода й в Украйна до последните новини в сагата й за осиновяване, тук е всичко, което трябва да знаете за Наталия Грейс.

Коя е Наталия Грейс?

Наталия Грейс е украинско сираче, пристигнало в Съединените щати през 2008 г. Наталия, която има форма на нанизъм, наречена още вродена спондилоепифизарна дисплазия, е живяла в няколко различни приемни семейства, преди да бъде осиновена от Майкъл и Кристин Барнет през 2010 г.

По онова време двойката от Индиана вярва, че осиновява 6-годишно момиченце, но семейство Барнет скоро става подозрително за нейната възраст, като двойката твърди, че Наталия имала пубисно окосмяване, възрастни зъби и менструация, съобщи ID. През 2012 г.

Natalia Grace’s adoptive parents, Michael and Kristine Barnett, were charged with child neglect in 2019 after leaving the orphan to live alone as a young child. https://t.co/MrjPpcYeBG — In Touch Weekly (@intouchweekly) January 3, 2024

Семейството подаде петиция до наследствения съд на окръг Марион законно да промени възрастта на Наталия от 8 на 22, променяйки годината й на раждане от 2003 на 1989. На следващата година семейството премести Наталия в апартамент в Лафайет, Индиана - преди да се изсели с тримата си синове в Канада и да прекъсне всички контакти с Наталия.

Историята на Наталия привлече вниманието на обществеността през 2019 г., когато прокурорите от Индиана повдигнаха обвинения срещу семейство Барнет за пренебрегване на зависим. Впоследствие Майкъл и Кристин разкриха пред множество новинарски издания, че смятат Наталия за възрастен, представящ се за дете - и че тя е възнамерявала да навреди на семейството им.

„Очевидно е, че записите й са фалшифицирани. Това е възрастен, маскиран като дете“, каза Майкъл в поява през ноември 2019 г. в шоуто на д-р Оз True Crime.

„Заведохме я в центъра за стрес, за да бъде оценена дали има мисли да нарани другите и тя заявява на глас, че се опитва да убие Кристин.“

Наталия обаче отрича категорично твърденията им и твърди, че е била дете, когато семейство Барнет са я осиновили.

Michael Barnett feels both he and his former adoptive daughter, Natalia Grace, were both abuse victims of the same ‘monster,’ his ex-wife, Kristine Barnett. https://t.co/1SK3nRK0gp — In Touch Weekly (@intouchweekly) January 2, 2024

Къде е Наталия Грейс сега?

Наталия живее с друга двойка от Индиана, Синтия и Антуон Манс, и техните деца от 2013 г., според Lafayette Journal and Courier. Съобщава се, че Наталия се е запознала със Синтия, след като семейство Барнет са я преместили в апартамент в Лафайет. Синтия кани Наталия да се премести при тях само дни след първата им среща.

През 2016 г. Манс подават петиция да станат законни настойници на Наталия; въпреки това е необходимо изслушване, за да се определи дали Наталия е непълнолетна или пълнолетна. След като съдия поддържа, че Наталия е законно пълнолетна, Манс оттеглят молбата за настойничество - но Наталия продължава да живее със семейството през годините оттогава.

В резултат на съдебната битка на Наталия с Барнет и последвалото медийно внимание, Синтия и Антуон застанаха до нея. През 2019 г. двойката се появи заедно с Наталия в „Д-р Фил“ , потвърждавайки пред д-р Фил, че тя е непълнолетна и никога не е проявявала насилие спрямо никого в семейството им. Синтия също свидетелства от името на Наталия през 2022 г. на процеса срещу Майкъл Барнет.

Наталия Грейс беше осиновена през 2023 г., но това, което изглеждаше като щастлив край, беше отменено от шокиращ сюжетен обрат в края на последния епизод на "Странния случай с Наталия Грейс: Наталия говори".

Шоуто разкри, че преди две седмици продуцентите на шоу са получили тревожно телефонно обаждане от Антуон Манс.

„Нещо не е наред с Наталия“, започва Антуон.

„Това момиче променя нещата.“

„Чувствам се сякаш тя е врагът в къщата“, добавя той.

„И тя ни каза, че сме я държали заложница. Накара ни да изглеждаме като врагове”

След това Синтия Манс казва по време на разговора: „Наталия забива нож в гърба на семейството си заради пълна лъжа!“

Антуон добавя: „Тя е правила и други неща, но това беше ново долно ниво. Наталия не изпитва емоции към нищо друго освен към себе си.”

„Готово сме“, добавя Антоун. „Приключихме с нея.“

Kristine Barnett defends her ex-husband, Michael Barnett, in a lengthy public statement: https://t.co/6wsUH4NlnG — In Touch Weekly (@intouchweekly) January 4, 2024

Какво се случи с Майкъл и Кристин Барнет?

През 2013 г. семейство Барнет се преместват в Канада заради техния тогава 15-годишен син Джейкъб, за да следва следдипломно обучение по физика. Джейкъб, който има аутизъм, преди това е включен в епизод от 60 минути от 2012 г. като вундеркинд на математиката и науката и беше обект на мемоарите на Кристин от 2013 г. The Spark: A Mother's Story of Nurturing, Genius, and Autism .

Майкъл обаче се върна в Индианаполис от Канада през есента на 2013 г., според Journal and Courier . Той подава молба за развод от Кристин през февруари 2014 г. след близо 20 години брак. Разводът им беше финализиран през 2018 г.

През септември 2019 г. Майкъл и Кристин бяха обвинени в множество обвинения за пренебрегване на зависим, защото са оставили Наталия в апартамент сама, докато са се преместили в Канада. Въпреки че съдия от Индиана отхвърли обвиненията за пренебрегване въз основа на възрастта на Наталия, прокурорите успяха да повдигнат обвинения срещу бившата двойка за пренебрегване въз основа на инвалидизиращия нанизъм на Наталия, съобщава Journal and Courier .

Майкъл обаче беше признат за невинен през октомври 2022 г., а обвиненията на Кристин бяха отхвърлени през март 2023 г.

Какво каза Наталия Грейс за Майкъл и Кристин Барнет?

Въпреки драмата около осиновяването й, Наталия Грейс говори положително за Майкъл и Кристин. Украинката разкри на д-р Фил през 2019 г., че се чувства обичана и приета от семейство Барнет и е щастлива в дома им.

„Всъщност си помислих, че съм намерила правилното семейство, след като подскачах наоколо... Мислех, че съм намерила правилното семейство за мен“, каза тя на д-р Фил.

На процеса срещу Майкъл през октомври 2022 г. Наталия също свидетелства, че не иска да се премести в собствения си апартамент и иска да остане да живее с Барнет.

„Исках да бъда с Барнет“, каза тя на трибуната, според Journal and Courier.

„Исках да живея с тях.

Но Наталия също опроверга твърденията на Майкъл и Кристин, че е излъгала за възрастта си и се е опитвала да нарани тях и децата им. Тя разкри своята страна на историята в „ Странният случай с Наталия Грейс: Наталия говори“ , чиято премиера беше на 1 януари по ID.

„Това е моята страна на историята и ще кажа какво се случи, защото никога не съм имала шанс да кажа какво се случи“, каза тя в анонс от документалния филм.

Тя продължи: „Чувам всички тези неща, които никога не са се случвали от Кристин и Майкъл. Това е шокиращо и разочароващо, защото това не е вярно . И хората вярват на това, което Кристин и Майкъл казват, без дори да чуят моята страна".

На колко години е Наталия Грейс сега?

Според семейния акаунт на Манс в Instagram , Наталия е отпразнувала своя 20-ти рожден ден на 4 септември 2023 г. (следвайки годината на раждане, първоначално посочена в украинския акт за раждане на Наталия). Актуализираната й рождена дата на 4 септември 1989 г. обаче би направила Наталия в момента на 34 години.

Кръвен тест, извършен от медицинската лаборатория TruDiagnostic през август 2023 г., разкри, че Наталия е на около 22 години, което предполага, че е била дете, когато семейство Барнет са я осиновили. По време на лабораторната работа Наталия смяташе, че е на около 20 години.

„Това малко парче хартия хвърля всяка една лъжа, изречена от семейство Барнет, направо в кошчето с кибрит“, каза Наталия в епизод от януари 2024 г. на „Странният случай на Наталия Грейс: Наталия говори“, добавяйки: „Това просто доказва, че не излъгах за възрастта си."

Наталия Грейс вдъхнови ли филма от 2009 г. „Сиракът“?

Изпитанието на Наталия Грейс има няколко прилики с филма на ужасите от 2009 г. „ Сиракът“ , в който участват Вера Фармига и Питър Сарсгаард . Във филма двойка осиновява 9-годишно руско момиче на име Естер, но скоро открива, че тя е 33-годишен сериен убиец, който се представя за дете. Но Наталия не е осиновена от Барнет до 2010 г., година след премиерата на "Сиракът".

Въпреки че историята на Наталия не вдъхнови филма, д-р Фил посочи приликите между сюжета на филма на ужасите и претенциите на Барнет срещу нея.

„Ако Кристин е измислила всичко това, тя не е била много креативна“, каза д-р Фил, докато интервюира Наталия през 2019 г. „Тя го взе от този филм.“

Синтия Манс, жената, с която Наталия живее от 2013 г., се съгласи с мнението на д-р Фил и обърна внимание на съвпадението на времето между филма и това, което се случи с Наталия.

„Сиракът излезе една година преди да направят това с нея“, каза Синтия.