"Нуждаем се от мир чрез сила": Русия удари енергийната инфраструктура на Украйна

Р усия изстреля около 120 ракети и 90 безпилотни летателни апарата в рамките на "масиран" комбиниран въздушен удар срещу енергийната инфраструктура на Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Целта на врага беше нашата енергийна инфраструктура в цяла Украйна. За съжаление, има щети по обектите от ударите и падащите отломки", написа той в изявление в социалните мрежи.

Russia launched around 120 missiles and 90 drones during a "massive combined strike on all regions of Ukraine", Volodymyr Zelensky says. pic.twitter.com/aUsJaPpKZs