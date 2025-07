Силно земетресение разлюля Крит

С илно земетресение с магнитуд от 5,1 по Рихтер е било регистрирано днес следобед в западната част на гръцкия остров Крит, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Трусът е станал в 16:26 ч. местно (и българско време). По данни на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът на земетресението е бил в морето на 21 км югоизточно от остров Антикитира. Дълбочината на огнището е 58,6 км.

Според Евро-средиземноморския сеизмологичен център магнитудът на земетресението е бил 5,3.

#Potres 23.7.2025 ob 15.26 pri Kreti (M5.1), zabeležen na opazovalnici šolske mreže v Semiču.#Earthquake on 23 Jul near Crete, recorded on the #RaspberryShake #CitizenScience seismic station at primary school in Semič, Slovenia.



