Земетресение от 6 по Рихтер разтърси Камчатка

З еметресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес край бреговете на полуостров Камчатка в Далечния изток на Русия, предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър на 233 километра от град Петропавловск Камчатски.

A magnitude 5.2 earthquake took place Off East Coast Of Kamchatka at 04:02 UTC (11 minutes ago). The depth was 32km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Vilyuchinsk #Russia pic.twitter.com/KMAt6KgSzf — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) September 3, 2025

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често стават земетресения и изригват вулкани.

В края на юли край полуострова бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан.