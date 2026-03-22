Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

В райони на украинската столица Киев беше прекъснато снабдяването с вода и електричество в събота вечерта, като украинските власти посочиха, че причината е инцидент в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс.

Киев потъна в мрак

Общинската администрация на Киев съобщи в „Телеграм“, че аварийни екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването в районите източно от река Днепър.

More than 1 million residents of Kyiv's left bank continue facing the most adverse conditions in the city, with many living without electricity.



With radiators gone cold for weeks, Ukrainians are forced to get creative to stay warm in their homes.

Поредица от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура доведе до прекъсвания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Киев и други големи градове на Украйна.

Части от Киев са без ток и вода след руска въздушна атака

Руски атаки вчера оставиха по-голямата част от северната украинска Черниговска област без електричество, съобщиха украинските власти.