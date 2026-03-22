Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

В райони на украинската столица Киев беше прекъснато снабдяването с вода и електричество в събота вечерта, като украинските власти посочиха, че причината е инцидент в електропреносната мрежа, предаде Ройтерс.
Общинската администрация на Киев съобщи в „Телеграм“, че аварийни екипи работят за възстановяване на електро- и водоснабдяването в районите източно от река Днепър.
More than 1 million residents of Kyiv's left bank continue facing the most adverse conditions in the city, with many living without electricity.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 30, 2026
With radiators gone cold for weeks, Ukrainians are forced to get creative to stay warm in their homes.
https://t.co/SMl7G6zOIf
Поредица от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура доведе до прекъсвания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Киев и други големи градове на Украйна.
Руски атаки вчера оставиха по-голямата част от северната украинска Черниговска област без електричество, съобщиха украинските власти.