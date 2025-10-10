Свят

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

10 октомври 2025, 18:31
Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Г ръцкото правителство продължава усилията си за засилване на бойните способности и огневата мощ на въоръжените сили, като планира да придобие 30 бойни хеликоптера Apache AH-64D Longbow от резерва на американската армия.

Според плановете на Министерството на отбраната на САЩ целият парк от около 100 хеликоптера AH-64D ще бъде изведен от експлоатация – информация, известна отдавна на съюзниците на Вашингтон, които вече се надпреварват за машините. Решението за участие в програмата вече е взето на ниво Генерален щаб в Атина, макар че официалният документ все още не е подаден в Службата за отбранително сътрудничество към американското посолство. Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон, където интересът на Атина ще бъде представен лично от началника на Генералния щаб ген. Георгиос Костидис, съобщи в. „Катимерини“.

Планът предвижда доставката да бъде разделена на две партиди по 15 хеликоптера, като сделката ще се осъществи чрез програмата EDA (Excess Defense Articles) – механизъм, който позволява на САЩ да предоставят излишно военно оборудване на съюзници безплатно, като единствените разходи са за транспортиране.

Причината за спешните действия е ниската наличност на действащи Apache в гръцката армия. От общо 28 хеликоптера (19 от остарелия модел А и 9 от по-новия модел D) оперативни са значително по-малко. Липсата на резервни части, прекратената поддръжка на по-старите модели и унищожаването на авиобазата в Стефановикио при наводненията в Тесалия през 2023 г. допълнително са влошили ситуацията.

Новите хеликоптери ще засилят способностите на армията на бойното поле, особено в комбинация с израелските ракети SPIKE NLOS, и ще осигурят запас от резервни части за поддръжка в бъдеще.

Атина проявява интерес и към други оръжейни системи от резервите на американската армия, включително бронирани бойни машини, като преговорите за тях тепърва предстоят. Един от факторите за забавянето на разговорите досега беше липсата на американски посланик в Атина. Новият посланик Кимбърли Гилфойл ще пристигне в края на октомври или началото на ноември, след което дискусиите ще навлязат в конкретика. 

Източник: БГНЕС    
Гърция Бойни хеликоптери Военно сътрудничество Въоръжени сили Програма EDA Американска армия Отбрана Модернизация Резервни части
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Всичко от днес

