Свят

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Момиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание

12 октомври 2025, 17:47
Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция
Източник: iStock

М омиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание, защото баща му пушил марихуана в близост до него, съобщават гръцките медии.

„Прото тема“ информира, че детето било прието в детска болница с интензивна аритмия и се наложило да бъде интубирано, защото лекарите преценили, че има опасност да получи сърдечен арест.

Сигналът на спешния телефон е бил подаден в събота сутринта от майката на детето.

При разследването било установено, че 27-годишният баща на момичето, египетски гражданин, предишния ден е пушил наркотични вещества край него и то вдишало дима. Той е задържан за излагане на малолетно лице на опасност.

За щастие според информацията детето реагира положително на медицинските грижи и вече е екстубирано, стабилизирано и прехвърлено в педиатрична клиника.

Източник: БТА/Петър Къдрев    
Дете Марихуана Баща Болница Аритмия Интубиране Сърдечен арест Задържане Опасност за деца Атина
Последвайте ни
Влак прегази железничар на гара Мездра

Влак прегази железничар на гара Мездра

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Топлофикация София“ изтегля с 1 седмица спирането на топлата вода в „Дружба 2

Топлофикация София“ изтегля с 1 седмица спирането на топлата вода в „Дружба 2

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 5 дни

Виц на деня

– Скъпи, чувствам се дебела. Кажи нещо мило! – Имаш прекрасно зрение...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 22 минути

ТикТок сензацията Михаела Василева взриви социалните мрежи, след като неочаквано напусна Big Brother по собствено желание

.

Четирима убити и 20 ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина

Свят Преди 34 минути

Четирима от пострадалите са в критично състояние

,

Зеленски към Макрон: Украйна се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана

Свят Преди 2 часа

Двамата са провели телефонен разговор

Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Любопитно Преди 2 часа

Има редица често срещани технически проблеми, които могат да възникнат по време на полет

,

Кремъл предупреди Запада за "драматичен момент" на ескалация на войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви в понеделник, че преди да се съгласи с доставката на "Томахок", би желал да знае какво Украйна е планирала да прави с тези ракети

,

Израел ще унищожи всички подземни тунели в Газа след освобождаването на заложниците

Свят Преди 2 часа

Все още не е напълно ясно колко голяма е подземната мрежа от тунели на "Хамас"

.

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

България Преди 3 часа

Д-р Петър Великов с информация за COVID-19 и грипа

Володимир Зеленски

Володимир Зеленски: Руска бомба уби дете в църква

Свят Преди 4 часа

Според украинския държавен глава Русия умножава терора, докато фокусът е върху Близкия изток

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

Свят Преди 4 часа

Късно снощи афганистански военнослужещи откриха огън по пакистански гранични постове

Президентът на България Румен Радев

Президентът Радев: Местната власт да е гарант за обществения интерес

България Преди 4 часа

Най-големият капитал на всяка власт е доверието, заявява държавният глава по повод Деня на българската община и местното самоуправление

FT: САЩ помага на Украйна да атакува руски енергийни обекти

FT: САЩ помага на Украйна да атакува руски енергийни обекти

Свят Преди 5 часа

Съединените щати участват тясно във всички етапи на планирането, съобщава статия във в. Financial Times

Сблъсъците при протестите в Мадагаскар в края на миналия месец

Президентът на Мадагаскар предупреди за опит за преврат

Свят Преди 5 часа

Изявлението му идва ден след като армейско подразделение, известно като CAPSAT, осъди употребата на сила от силите за сигурност при справяне с неотдавнашните протести

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

България Преди 6 часа

„Продължаваме с източването на водата от язовира, което се извършва бавно по съвет на експерти за безопасност на стената“, обясни кметът на Русе Пенчо Милков

Кейти Пети и Джъстин Трюдо

Новата двойка, за която всички говорят: Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 6 часа

Двамата наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

Свят Преди 7 часа

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Свят Преди 7 часа

„Тя живя точно така, както искаше,“ казва източник пред списание PEOPLE

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg
1

Ще поскъпне ли виното

sinoptik.bg

ТЕСТ: Какво разкрива любимият ти герой от „Приятели“ за теб

Edna.bg

Михаела Василева разкри защо е напуснала Big Brother пред Елена от “Голямата Сестра”! (ВИДЕО)

Edna.bg

НА ЖИВО: Всички резултати и голмайстори от световните квалификации, Кипър разби Сан Марино

Gong.bg

Скандал разтърси Турция след мача с България

Gong.bg

Шампионско сърце: Симоне Анцани – за спорта като спасение

Nova.bg

Памела Никълсън и Васко Василев: Една филмова история

Nova.bg