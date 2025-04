Ръсел Бранд е обвинен в изнасилване

Р ъсел Бранд е обвинен в изнасилване, непристойно посегателство и сексуално насилие в периода 1999-2005 г., съобщи BBC .

Обвиненията се отнасят до посегателство над четири жени, съобщи Sky News .

Бранд трябва да се яви пред Уестминстърския магистратски съд в петък, 2 май.

От Лондонската полиция уточняват и обвиненията:

Твърди се, че:

