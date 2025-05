Ръсел Бранд отрече обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Б ританският комик и актьор Ръсел Бранд отрече пет обвинения в сексуални престъпления, включително изнасилване и сексуално насилие. Това стана по време на кратко заседание в Коронния съд на Саутуорк в Лондон в петък, където Бранд за първи път отхвърли публично обвиненията срещу себе си, предаде The Guardian.

Ръсел Бранд е обвинен в изнасилване

49-годишният комик се яви пред съда в Уестминстър по-рано този месец, където чу подробности за обвиненията. Делото включва престъпления, които според прокуратурата са били извършени срещу четири жени в периода между 1999 и 2005 година.

Бранд, който е от Хамбълдън, Бъкингамшир, е изправен пред едно обвинение за изнасилване, едно за непристойно нападение, едно за орално изнасилване, както и две обвинения за сексуално насилие. Делото срещу него ще се разглежда на 3 юни следващата година в същия съдебен състав.

