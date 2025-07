Нови обвинения срещу Обама относно заговора за дискредитиране на изборите през 2016 г.

Б ившият директор на американското разузнаване Тълси Габард твърди, че бившият президент е "конспирирал", за да дискредитира победата на Тръмп на изборите през 2016 г.

Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард отправи нови обвинения срещу бившия президент Барак Обама тази седмица, като заяви, че той е участвал в заговор за подкопаване на победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., използвайки невярна разузнавателна информация, сочеща руска намеса в полза на Тръмп.

В сряда, по време на брифинг в Белия дом, Габард заяви, че е декласифицирала доказателства за заговор между Обама и високопоставени служители от неговата администрация. Според нея, въпросът вече е препратен към Министерството на правосъдието за евентуално наказателно преследване.

Въпреки това, декласифицираните документи, публикувани от Габард тази седмица, включително доклад от септември 2020 г., изготвен от републиканците в Камарата на представителите, според експерти не съдържат преки доказателства, уличаващи Обама.

"Няма доказателства за престъпления, извършени от Обама или от когото и да било в неговата администрация", заяви Барбара Ан Пери, анализатор на американски президенти от базирания във Вирджиния център "Милър", пред Al Jazeera .

Множество разследвания на Конгреса и разузнавателната общност вече са установили, че Русия действително се е намесила в изборите през 2016 г.

Публикуването на документите и самото разследване се случват на фона на нарастващ натиск върху Белия дом от страна на MAGA поддръжниците на Тръмп за разсекретяване на документи, свързани с делото за сексуални престъпления на Джефри Епстийн, бивш съюзник на Тръмп.

"Съществува пряка връзка с отклоняването на вниманието от случая Епстийн, за чиито документи Тръмп и неговите MAGA последователи настояват от години", коментира Пери.

