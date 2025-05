Жени агенти на „Сикрет сървис“ се сбиха пред дома на Обама

Ш окиращи кадри показват как две жени – агенти на „Сикрет сървис” (Secret Service -Тайните служби на САЩ) – се сбиват помежду си пред имението на бившия президент Барак Обама във Вашингтон, оценявано на 8 милиона долара.

За свадата съобщи Daily Mail .

Инцидентът е станал на 21 май около 2:30 ч. сутринта, когато част от охраната на бившия президент се сблъсква физически в близост до полицейски автомобил.

В аудиозапис, разпространен от репортерката на RealClearPolitics Сюзън Крабтрий, се чува как една от агентките вика за помощ и заплашва да нападне своята колежка.

„Може ли спешно да изпратите началник, преди да набия това момиче“, казва агентката в записа.

В изявление пред Daily Mail говорител на „Сикрет сървис” потвърди, че сбиването е станало по време на дежурство. Не е ясно дали семейство Обама е било в дома по това време.

„Замесените лица са отстранени от работа и случаят е предмет на вътрешно разследване“, се казва в изявлението.

„Сикрет сървис” има изключително строг кодекс на поведение за всички служители и всяко поведение, което нарушава този кодекс, е неприемливо. Тъй като става въпрос за кадрови въпрос, не можем да дадем допълнителен коментар.“

🚨🚨#BREAKING AND EXCLUSIVE: @RCPolitics has obtained video of the fight between two women Secret Service Uniformed Division Officers outside former President Obama's residence last week after one officer called a supervisor to come before "I whoop this girl's ass."



The… https://t.co/6BQyQdEcBs pic.twitter.com/9ouSfHh4sN