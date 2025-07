„Никой не е над закона“: Тръмп публикува AI видео с ареста на Обама

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като публикува видео с дигитално създаден арест на своя предшественик Барак Обама. Клипът, споделен в платформата Truth Social, е генериран с помощта на изкуствен интелект и показва сцени, които никога не са се случвали, пише SkyNews.

🚨🚨 JUST IN: President Trump posted an AI video of Barack Obama being ARRESTED by FBI and rotting in a prison cell.



NO ONE IS ABOVE THE LAW ! pic.twitter.com/7FOBvo6QeN