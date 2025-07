Тръмп обвини Обама в измяна заради изборите през 2016

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес обвини бившия президент Барак Обама в „измяна“, а също, без да предостави доказателства, че Обама е бил начело на усилията той да бъде фалшиво обвинен във връзки с Русия и да бъде подкопана президентската му кампания през 2016 г, предаде Ройтерс.

Тръмп често отправяше напатки срещу Обама, споменавайки името му, но сега за първи път, откакто се върна в Белия дом през януари, обвини предшественика си от Демократическата партия в престъпни действия, отбелязва агенцията.

Говорител на Обама към момента не е отговорил на запитване за коментар.

