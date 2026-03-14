Свят

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство

14 март 2026, 12:01
Източник: AP/БТА

П олски и съюзнически самолети бяха изпратени в събота сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс. 

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

В изявление оперативното командване посочи, че действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство в близост до зоната на бойни действия.

"Не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство", се казва в отделна публикация на командването в социалната мрежа X, след като операциите на полската и съюзническата авиация над страната приключиха.

Полша вдигна по тревога самолети заради руски удари срещу Украйна

Ескалацията по източния фланг на НАТО, породена от руските въздушни удари срещу Украйна, многократно е предизвиквала специфични и координирани отговори от страна на Полша и нейните съюзници. Фактите не се нуждаят от украсяване, а от прецизно представяне на последователните действия.

Въздушна тревога в Украйна - Полша реагира с военни действия

Един от най-значимите прецеденти датира от 29 декември, когато руска управляема ракета наруши полското въздушно пространство. Оперативното командване на полските въоръжени сили потвърди, че траекторията на обекта е била проследена от полски и съюзнически радарни системи, като системите за противовъздушна отбрана са били в пълна готовност. В отговор на това нарушение, полското външно министерство извика руския шарже д'афер и поиска незабавно прекратяване на подобни действия, като изрично предупреди за "по-остра реакция" и възможност за сваляне на обекта при бъдещи навлизания. 

Този инцидент ясно очерта дипломатическите и военни граници на търпимост. Като част от установения протокол за реагиране, полските и съюзническите самолети редовно се вдигат по тревога. Пример за конкретна операционна мярка е временното спиране на работата на летищата в Жешов и Люблин на 20 януари 2026 г., за да се осигури свободен коридор за военната авиация. Тези действия, макар и превантивни, демонстрират непрекъсната готовност.

Полша вдигна военни самолети след руски удари по Западна Украйна

Преди това, през месеците на активни руски удари, Полша предприе и пряко сваляне на предполагаеми руски дронове, навлезли в нейното въздушно пространство, което е конкретен пример за изпълнение на защитните механизми. Подобни събития многократно са водили до привеждане в повишена готовност на наземната противовъздушна отбрана и радарните системи, особено в граничните райони, изложени на риск от прелитащи обекти. Тези системни действия формират текущата оперативна рамка.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Борисов: Национални предадели подписаха договора с

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Как да защитим лапите на кучето си през зимата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Мисията изпълнена?": Как грешките от Ирак през 2003 г. могат да се повторят в Иран

Преди 1 час
Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение
Ексклузивно

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Преди 6 часа
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг
Ексклузивно

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Преди 4 часа
14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив
Ексклузивно

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Технологии Преди 52 минути

Много хора страдат от самота, особено някои професии. Развитието на изкуствения интелект позволява създаване на нови устройства, които да помогнат на хората да са по-малко самотни, но доколко това е разумно и подходящо решение

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

България Преди 2 часа

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

<p>Северна Корея с нови ракетни провокации</p>

Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 2 часа

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Свят Преди 3 часа

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

България Преди 3 часа

Засега няма подадени заявления за това, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

България Преди 3 часа

Кои продукти може да поскъпнат?

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Любопитно Преди 4 часа

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Любопитно Преди 4 часа

Той е роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Свят Преди 5 часа

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

България Преди 5 часа

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Свят Преди 5 часа

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Свят Преди 5 часа

Най-малко четирима души са загинали

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Свят Преди 5 часа

<p>Акция в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли</p>

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

България Преди 5 часа

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Свят Преди 5 часа

Плавателният съд е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия

Всичко от днес

От мрежата

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Любов, война и тайни - Ана Пападопулу ще играе в “Малката Англия”

Edna.bg

Модерната самота: Парадоксът на свързаността

Edna.bg

Лошото време отмени супергигантския слалом за мъже в Куршевел

Gong.bg

Респект: Георги Петков с 50-годишен юбилей на терена

Gong.bg

САЩ нанесоха удари по ключовия за Иран остров Харг

Nova.bg

Преди Великден и Гергьовден: 20 000 по-малко са българските агнета тази година

Nova.bg