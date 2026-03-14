Полша вдигна бойна авиация след руски удари по Украйна

П олски и съюзнически самолети бяха изпратени в събота сутрин да гарантират сигурността на полското въздушно пространство, след като руската стратегическа авиация нанесе удари по Украйна, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от Ройтерс.

В изявление оперативното командване посочи, че действията са предприети като предпазна мярка за защита на въздушното пространство в близост до зоната на бойни действия.

"Не е наблюдавано нарушение на полското въздушно пространство", се казва в отделна публикация на командването в социалната мрежа X, след като операциите на полската и съюзническата авиация над страната приключиха.

Ескалацията по източния фланг на НАТО, породена от руските въздушни удари срещу Украйна, многократно е предизвиквала специфични и координирани отговори от страна на Полша и нейните съюзници. Фактите не се нуждаят от украсяване, а от прецизно представяне на последователните действия.

Един от най-значимите прецеденти датира от 29 декември, когато руска управляема ракета наруши полското въздушно пространство. Оперативното командване на полските въоръжени сили потвърди, че траекторията на обекта е била проследена от полски и съюзнически радарни системи, като системите за противовъздушна отбрана са били в пълна готовност. В отговор на това нарушение, полското външно министерство извика руския шарже д'афер и поиска незабавно прекратяване на подобни действия, като изрично предупреди за "по-остра реакция" и възможност за сваляне на обекта при бъдещи навлизания.

Този инцидент ясно очерта дипломатическите и военни граници на търпимост. Като част от установения протокол за реагиране, полските и съюзническите самолети редовно се вдигат по тревога. Пример за конкретна операционна мярка е временното спиране на работата на летищата в Жешов и Люблин на 20 януари 2026 г., за да се осигури свободен коридор за военната авиация. Тези действия, макар и превантивни, демонстрират непрекъсната готовност.

Полша вдигна военни самолети след руски удари по Западна Украйна

Преди това, през месеците на активни руски удари, Полша предприе и пряко сваляне на предполагаеми руски дронове, навлезли в нейното въздушно пространство, което е конкретен пример за изпълнение на защитните механизми. Подобни събития многократно са водили до привеждане в повишена готовност на наземната противовъздушна отбрана и радарните системи, особено в граничните райони, изложени на риск от прелитащи обекти. Тези системни действия формират текущата оперативна рамка.