Нова тенденция: Размяната на жилища никога не е била по-актуална

Г ледали ли сте филма "Ваканцията"? В романтичната комедия героините на Камерън Диас и Кейт Уинслет разменят домовете си.

Оказва се, че заради инфлацията и повишаването на цените, тази тенденция преживява своеобразен Ренесанс.

Все повече семейства избират този метод, за да прекарат ваканцията си.

Експертът по потребителски пътувания Рори Боланд пише в Twitter, че е „похарчил нула паунда“, за да остане в огромен, самостоятелен семеен дом в Австралия за един месец това лято, докато истинските обитатели са в дома му в източен Лондон.

Cannot recommend house swapping enough. This is our place in Australia for a month. We paid £0. Instead the owners are on holiday in our house



You pay £50-£100 to join the swap site. It can be used by those renting (in theory)



More pics to make you sickeningly jealous below pic.twitter.com/gQLukn28vt