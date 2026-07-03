Свят

За първи път Украйна атакува Москва с балистична ракета

Въпросната ракета вероятно е новата FP-9

Николай Киров Николай Киров

3 юли 2026, 21:35
За първи път Украйна атакува Москва с балистична ракета
Източник: iStock

У крайна извърши първия си удар с балистична ракета срещу Москва. Въпреки че украинските власти не са потвърдили официално използваното оръжие, руски военни източници и множество медийни съобщения твърдят, че при атаката е използвана новоразработена балистична ракета, произведена в Украйна, пише Мilitary Watch.

Кадри, разпространени се след атаката, показват прехващане на голяма височина над руската столица, според съобщенията от система за противовъздушна отбрана С-400. Анализаторите спекулират още, че въпросната ракета вероятно е новата FP-9, предава "Фокус".

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Въвеждането на балистични ракети със среден обсег на въоръжение подчертава бързото развитие на украинската ракетна индустрия, която е подкрепена от финансиране, експертиза и компоненти от целия свят.

Разработката на ракетата е представена като част от по-широки усилия за създаване на украински тактически балистични ракети.

Атаките с балистични ракети вероятно представляват много по-малка заплаха за руските градове, отколкото атаките от голям брой относително евтини дронове за еднократна употреба, тъй като макар Русия да разполага с големи възможности за противоракетна отбрана в света, както тя, така и членовете на НАТО се затрудняват да разработят контрамерки срещу масирани атаки с дронове.

"Украйна се готви да ударя по Москва със собствени ракети"

В края на юни сателитните снимки разкриха изграждането на нов пръстен от позиции за противовъздушна отбрана около Москва, като поне пет от новоподготвените платформи съответстват на местата за разполагане на далекобойната противоракетна система земя-въздух С-400. Няколко от местата вече изглежда са разполагали с пускови установки и други превозни средства, свързани със С-400, което предполага, че новият отбранителен пояс започва да влиза в оперативна експлоатация или може би вече го е направил. 

Разполагането на допълнителни С-400 около столицата може да е пряк отговор на разузнавателни данни относно готовността на Украйна да започне атаки с балистични ракети срещу Москва.

В същото време украинските дронове продължават да нанасят удари по руската столица и околностите ѝ. Това става въпреки опитите на Русия за контрамерки, като нареждане банковите клонове да си инсталират за своя сметка радари и системи за противовъздушна отбрана.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Украйна Москва Балистична ракета
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