Нова масова стрелба в Сърбия, има жертви и ранени

О сем души бяха убити и най-малко 13 бяха ранени ранени при нова масова стрелба в Сърбия край град Младеновац, на 42 километра южно от Белград, предаде Франс прес, като се позова на съобщения на местни медии, предаде БТА.

Сръбската полиция издирва извършителя, издигнати са пътни блокади.

Към района са изпратени специални полицейски части и хеликоптери, както и линейки, съобщи Асошиейтед прес.

Serbia: eight killed in second mass shooting in days, with attacker on the run https://t.co/rLoaHbUH13 pic.twitter.com/AAnbvHBprH