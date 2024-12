Трагична загуба за модния свят: Основателят на Mango почина на 71 години

И сак Андич, милиардерът, основател на модната верига Mango, е загинал при злополука днес.

Испанските медии съобщиха, че 71-годишният мъж е паднал в пропаст, докато е бил на разходка в планина край Барселона. Синът му е бил заедно с него, според вестник El Pais.

Founder of fashion chain Mango dies in accident aged 71 https://t.co/EwMZFJrYCb

Роденият в Турция бизнесмен основава Mango в Барселона през 1984 г. и сега веригата оперира в 120 държави. Forbes оцени нетното състояние на Андич на 4,5 милиарда долара.

Изпълнителният директор на Mango Тони Руис каза в изявление: „Неговата смърт оставя огромна празнота, но всички ние сме по някакъв начин негово наследство и свидетелство за неговите постижения.

Isak Andic, the founder of Spain’s Mango fashion chain, died Saturday following an accident. He was 71. https://t.co/4fg8PKMtaG