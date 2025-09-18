Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

П ътнически самолет беше принуден да кръжи един час преди кацане, след като авиодиспечерът заспа, предаде People.

Във вторник, 16 септември, самолет Airbus A320 на Air Corsica трябваше да остане във въздуха, докато персоналът се опитвал да събуди авиодиспетчера, според британския вестник "The Times".

Самолетът пътувал от летище Орли в Париж, когато започнал да се спуска към летище Наполеон Бонапарт в Аячо на френския остров Корсика малко след полунощ, но радиовръзките останали без отговор от единствения служител в контролната кула, според изданието.

Освен това не било включено осветлението на пистата, според местния медиен източник "Corse Matin".

„Капитанът се свърза с пожарната служба на летището, за да разбере каква е ситуацията. Те бяха изпратени на място, но не получили отговор от кулата, преди да предупредят полицията“, разказал пътник пред изданието.

Френската национална полиция отказа да коментира.

Пилотът управлявал самолета над залива на Аячо, като информирал пътниците, казвайки им, че ще трябва да се отклони към Бастия – град на острова – ако няма връзка с кулата.

„Направихме малка обиколка за разглеждане на забележителности“, пошегувал се пилотът, според изданието. „В нито един момент не настъпи паника, всички останаха спокойни.“

„В моите десетилетия опит никога не съм се сблъсквал със ситуация като тази“, добавил капитанът.

Охранителните ключалки на вратите на контролната кула за въздушен трафик забавили процеса на достигане до авиодиспечера, но в крайна сметка персоналът успял да се изкачи по стълбите на кулата и да получи достъп, преди да го намери заспал на бюрото си, според "The Times".

След като го събудили, той включил осветлението на пистата и позволил на самолета да кацне безопасно, според изданието.

След инцидента авиодиспечерът беше тестван за наркотици и алкохол, като резултатите са отрицателни.

Самолетът излетял от летище Орли в Париж с 27 минути закъснение в 22:47 ч. местно време, преди да кацне на летище Наполеон Бонапарт в Аячо с един час и 18 минути закъснение в 00:35 ч. във вторник, според уебсайта за проследяване на полети Flight Aware.