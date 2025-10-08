Учебен самолет катастрофирa край Атина, има ранени

Д вумоторен учебен самолет е катастрофирал край гръцката столица Атина тази сутрин, като двамата души на борда са пострадали, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Инцидентът е станал по време на излитане на летище "Татои" северно от Атина.

Според съобщението самолетът, който принадлежи на гръцките военновъздушни сили, е излязъл от пистата и е катастрофирал.

Двамата членове на екипажа са пострадали и са откарани в болницата на военновъздушните сили. Засега няма информация за състоянието им.

Причините за инцидента се разследват.