Свят

Русия твърди, че е установила контрол над три населени места в Украйна

Москва съобщава и за настъпление в Константиновка, докато Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди данните

30 юни 2026, 13:31
Русия твърди, че е установила контрол над три населени места в Украйна
Източник: БТА

Р уските сили установиха контрол върху населените места Ривне и Лисне в украинската Запорожка област, както и върху Малинивка в Донецка област, предаде Ройтерс, като се позова на руското министерство на отбраната.

Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди съобщенията, идващи от бойното поле.

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По-рано днес стана ясно, че частна къща в московското предградие Егориевск се възпламенило след падането на дрон върху нея; шестмесечно бебе, което се е намирало вътре, е починало в болницата, а други трима души са ранени, съобщи ТАСС, цитирайки губернатора на Московска област Андрей Воробьов.

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"През нощта в Егориевск се запали частна къща след падането на дрон върху нея. Хората останаха затрупани под развалините. Спасителите бързо извадиха двама възрастни и две деца. За съжаление, шестмесечното бебе почина по пътя към болницата. Ранените са хоспитализирани, а лекарите им оказват цялата необходима медицинска помощ“, се посочва в съобщението.

За изминалото денонощие руските сили са освободили 30 сгради в Константиновка, Донецка област, предаде ТАСС.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
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