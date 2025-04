Защо Норвегия възстановява военните си бункери от Студената война

Б лизостта на Норвегия до СССР по време на Студената война я кара да построи много военни бункери - някои от тях са огромни тайни бази за самолети и кораби. Напрежението с Русия отново насочи вниманието към бункерите, съобщи BBC.

Стотици хиляди туристи посещават Северна Норвегия всяка година. Но има един таен свят, който те никога не виждат. В планинските пещери са скрити реактивни изтребители и ядрени подводници.

Норвегия е страна с много бункери. В разгара на Студената война рядко населената планинска страна разполага с около 3000 подземни съоръжения, в които въоръжените сили и съюзниците ѝ могат да се скрият и да затруднят живота на всеки нашественик. Датиращи от времето, когато скандинавската страна е била част от Атлантическия вал на Хитлер по време на Втората световна война, а дори и по-рано, тяхното съществуване едва ли е било известно на норвежката общественост.

Сега, когато европейската война обхваща Източна Украйна, Норвегия възобнови две от най-емблематичните си подземни структури от времето на Студената война.

Близо до границата на Норвегия с Русия, северно от Полярния кръг, хангарите на военновъздушната база Бардуфос и военноморската база в Олавсверн изглеждат като в шпионски филм със своите груби скални стени, блестящ бетон и военно оборудване. Издълбана в планински склон, защитена от здрава скала габро с височина около 275 м, базата в Оласверн е особено впечатляваща със своя дълъг 3 000 фута (909 м) изходен тунел с масивна врата за взрив.

”Why Norway is restoring its Cold War military bunkers?

The reason for the reactivation of these bases is simple: Russia.”https://t.co/6YMiqtft5R