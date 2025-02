Нидерландия наказа 70 компании и лица за нарушения на санкциите срещу Русия

П рез трите години от началото на войната в Украйна и поетапното налагане на санкции от страна на ЕС срещу Москва Нидерландия е наказала най-малко 70 компании и физически лица за нарушаване на санкциите. Други 40 случая все още са в ход, съобщава в. "Алгемейне Дагблад" въз основа на данни от митниците и Службата за фискално разузнаване и разследване.

За трите години Службата е засякла 30 случая. В шест от тях съдилищата вече са осъдили дружества и физически лица, като са им наложили глоби и наказания лишаване от свобода за срок до 32 месеца. Двадесет разследвания са в ход.

Зеленски в Нидерландия: Ние ще победим руското зло и ще защитим нашата свобода

Митниците са разкрили 80 случая. От тях 64 са приключили с глоба в размер между 500 и 200 000 евро. Шестнадесет случая все още са в ход.

Трудно е да се каже колко точно компании и физически лица са били наказани, тъй като един случай може да включва няколко заподозрени. Властите подчертават пред вестника, че нарушенията не винаги са умишлени.

Нидерландските власти вярват, че усилията им са довели до промяна, тъй като за три години са заведени 115 дела. Прилагането на санкциите е като "хвърляне на пясък в двигателя на руската военна машина", заявява говорител на Службата за фискално разузнаване и разследване пред "Алгемейне Дагблад".

