Нетаняху след среща с Олаф Шолц: Няма да оставим цивилни в капан в Рафах

И зраелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма да остави цивилни в капан в Рафах, когато израелските сили започнат дългоочакваната атака срещу разположения в южната част на ивицата Газа град, предаде Ройтерс.

Олаф Шолц и йорданският крал се обявиха против израелска офанзива в Рафах

"Това не е нещо, което ще направим, докато държим населението заключено на място. Всъщност ще направим точно обратното, ще им дадем възможност да напуснат", каза той по време на медийно изявление в Йерусалим заедно с германския канцлер Олаф Шолц.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister's Office in Jerusalem, with German Chancellor Olaf Scholz. pic.twitter.com/0LFJiITmaU