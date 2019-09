И талиански невролог изрази сериозни съмнения по повод информацията от Le Parisien, който съобщи, че Михаел Шумахер е подложен на лечение със стволови клетки в Париж.

Според Матилде Леонарди подобна терапия не съществува за пациенти в неговото състояние (медицинска индуцирана кома).

Преди два дни френското издание Le Parisien излезе с информация, че седемкратният световен шампион на Формула 1 е бил подложен на лечение със стволови клетки. Твърдението се преписа на медицинска сестра от парижката болница "Жоржи Помпиду", която се грижи за пилота: "Да, той е под мое наблюдение и мога да ви уверя, че е в съзнание".

Le Parisien: Шумахер е в съзнание

Пилотът на Формула 1 не е присъствал в публичното пространство след инцидента със ски във френски курорт през декември 2013 г.

Германецът беше преместен в болница "Жоржи Помпиду" в Париж по-рано тази седмица за "революционно лечение". Медицинска сестра от лечебното заведение заяви, че пилотът е в съзнание след операцията. Тези твърдения бяха направени в Le Parisien.

Шумахер е приет в болница в Париж, предстои му операция

Но Матилде Леонарди, директор на Центъра за изследване на комата към Неврологичния институт "Карло Беста" в Милано и член на Италианското дружество по неврология смята, че има неточности в информацията за ситуацията със Шумахер.

"Няма експериментално лечение със стволови клетки, което да е дало положителен ефект върху пациенти в състояние на минимално съзнание, както е при Михаел Шумахер и, едва ли не, той "да се е събудил", посочва Леонарди.

"Новините, публикувани за бившия пилот на Формула 1, само подклаждат фалшиви надежди и заблуждават семействата на пациенти в подобно състояние".

"Само през изминалия ден получих две обаждания от близки на пациенти, които искаха информация, за да може и децата им да имат достъп до същото лечение като това на Шумахер".

