"Да, той е под мое наблюдение и мога да ви уверя, че е в съзнание". Това е заявила една от сестрите, които се грижат за легендата във Формула 1 Михаел Шумахер в парижката болница Жоржи Помпиду, твърди френското издание Le Parisien.

Преди два дни германецът бе приет в лечебното заведение за "специализирано тайно лечение" със стволови клетки.

Шумахер е приет в болница в Париж, предстои му операция

На Шумахер бе извършена трансплантация на стволови клетки от светилото в кардиохирургията Филип Менаш, като до момента няма официална информация от болницата или близките на Шумахер за състоянието му, но една от сестрите в болницата е разкрила, че той е дошъл в съзнание, твърди френският вестник. На седемкратния световен шампион е извършена сравнително нова интервенция в тази област на медицината, а френският специалист е най-добър в нея и по думите му тя "може да прави чудеса".

Michael Schumacher is ‘conscious’ after being taken to hospital for stem cell treatment https://t.co/M0yziqAZ4C