За какво иска Нетаняху да бъде помилван и възможно ли е това?

Премиерът на Израел се изправя пред обвинения в корупция, за които може да получи до 10 години затвор

7 декември 2025, 07:11
За какво иска Нетаняху да бъде помилван и възможно ли е това?
И зраелският премиер Бенямин Нетаняху в неделя поиска от президента Ицхак Херцог да го помилва по обвиненията за подкуп и измама, с цел да приключи петгодишния си корупционен процес.

Нетаняху е изправен пред три отделни корупционни дела, заведени през 2019 г.: Делото 1000, Делото 2000 и Делото 4000, които включват обвинения в подкуп, измама и злоупотреба с доверие, пише Al Jazeera.

Тръмп написа писмо до президента на Израел с молба да помилва Нетаняху

Ето какво се знае досега:

  • Какъв е аргументът на Нетаняху?

Нетаняху отрича всякакви нарушения и твърди, че корупционният процес срещу него е конспирация на "дълбоката държава", политически организирана от страна на негови съперници и медии.

Той също така е заявил, че ако бъде помилван, ще може да укрепи Израел в бурно време за Близкия изток.

Подаденото от премиера искане идва няколко седмици след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Херцог да помилва Нетаняху.

В искането си до офиса на Херцог Нетаняху се позовава на предишната молба на Тръмп.

Анализатори и наблюдатели предполагат, че в усилията си да избегне процесите и възможната присъда, Нетаняху е удължавал и разширявал геноцидната атака на Израел срещу обсадения сектор Газа.

  • Трябва ли Нетаняху да признае вина, за да бъде помилван?

В искането си за помилване Нетаняху не признава вина или нарушение.

Лидерът на опозицията Яир Лапид заяви, че на Нетаняху не може да бъде дадено помилване "без признание на вина, изразяване на съжаление и незабавно оттегляне от политическия живот".

Въпреки това, юридически признаването на вина не е задължително, пише Дана Бландер, изследовател в Израелския институт за демокрация. Законът не поставя условия за помилване.

Искането за помилване първо ще бъде прегледано от отдел "Помилвания" към Министерството на правосъдието, който ще изпрати становището си до офиса на Херцог.

Въпреки че президентът обикновено се придържа към препоръката на министерството, той не е задължен да го прави.

Херцог по-рано е заявил, че смята, че най-ефективният начин за приключване на този правен въпрос е чрез преговори между прокуратурата и адвокатите на Нетаняху.

Нетаняху се яви в съд за делото за корупция срещу него, нарече го "лов на вещици"

  • Как реагираха израелските лидери и обществото?

В неделя вечерта израелци протестираха пред дома на Херцог в Тел Авив срещу молбата на Нетаняху за помилване, като към тях се присъединиха опозиционни политици, включително Наама Лазими.

Херцог и Нетаняху са бивши политически съперници, но поддържат добро работно взаимодействие.

"След като получи всички релевантни становища, президентът ще разгледа молбата отговорно и искрено", се казва в изявление от офиса на Херцог по повод искането за помилване.

"Той практически казва: Аз съм напълно невинен", заяви Йоханан Плеснер, президент на Израелския институт за демокрация, пред агенция Асошиейтед прес.

"Следователно няма поемане на отговорност. Това може да изпрати проблемно послание към всички обществени фигури и да повлияе на стандартите за обществено поведение."

  • В какво е обвинен Нетаняху?

Ето разбивка по делата:

  1. Дело 1000, "Случаят с подаръците"

Нетаняху е обвинен през 2019 г., докато е бил премиер, за измама и злоупотреба с доверие по време на мандата си като министър на комуникациите от 2014 до 2017 г.

Обвиненията посочват, че Нетаняху и съпругата му Сара са получили луксозни подаръци на стойност близо 200 000 долара, включително шампанско и пури, от двама заможни бизнесмени в замяна на политически услуги.

Бизнесмените са израелският холивудски продуцент Арнон Милчан и австралийският милиардер Джеймс Пакър.

Милчан свидетелства, че е предоставил подаръците на Нетаняху през юни 2020 г. Пакър също е бил замесен, като е споделял разходите за тези скъпи подаръци с Милчан.

Нетаняху е обвинен, че е защитавал интересите на Милчан, като му е помогнал да получи подновяване на американска виза чрез лобиране пред американски служители. Той също така е обвинен, че е подпомогнал закон за данъчни облекчения, който би могъл да е в полза на израелци в чужбина, като Милчан.

Що се отнася до Пакър, медиите съобщават, че той е правил големи инвестиции в Израел, а неговите адвокати са се интересували от израелско гражданство или пребиваване за милиардера, което би му донесло данъчни облекчения.

За измама и злоупотреба с доверие законът предвижда до три години затвор, докато за подкуп до десет години и/или глоба.

Стоките са оценени на приблизително 700 000 шекела (18 4623 евро), според изявление на главния прокурор Авихай Манделблит след повдигането на обвиненията.

  1. Дело 2000, "Случаят Нетаняху-Мозес"

Това дело също го обвинява в измама и злоупотреба с доверие, като твърди, че Нетаняху е сключил сделка с бизнесмена Арон Мозес, мажоритарен собственик на израелския вестник Йедиот Ахронот, критичен към Нетаняху.

Предполагаемата сделка е била за благоприятно отразяване на Нетаняху в замяна на законодателство, което забавя растежа на конкурентния вестник Израел Хаюм, който е изпреварил Йедиот Ахронот. Обмислял се е законопроект, който би ограничил тиража на Израел Хаюм.

Резюмето на обвинението посочва, че въпреки "дълбокото съперничество" между двамата, те са провели три серии срещи между 2008 и 2014 г.

По време на тези срещи Нетаняху и Мозес "са обсъждали промотирането на общите си интереси: подобряване на отразяването, което г-н Нетаняху получава в медийната група "Йедиот Ахронот"; и налагането на ограничения върху вестник "Израел Хаюм", се казва в обвинителния акт.

  1. Дело 4000, "Случаят Безек"

Това дело обвинява Нетаняху, че е предоставял регулаторни услуги на израелската телекомуникационна компания Bezeq в замяна на положително отразяване в новинарския сайт Walla, контролиран от бившия ѝ председател.

Нетаняху, който тогава е бил министър на комуникациите, според обвинението е предоставил регулаторни облекчения на Шаул Елович, собственик на Bezeq, който също контролира новинарския сайт Walla.

Предоставените облекчения включвали сливания и финансови ползи. В замяна Елович осигурявал благоприятно отразяване на Нетаняху и съпругата му.

"Нетаняху е извършвал няколко пъти действия, свързани с регулаторни въпроси, касаещи г-н Елович, и е предприемал конкретни действия, които са насърчавали значителни бизнес интереси на г-н Елович с голяма финансова стойност", се казва в обвинителния акт.

Освен измама и злоупотреба с доверие, Нетаняху е обвинен и в подкуп в това дело.

  • Кои други израелски политици са били обвинявани в корупция?

От 1996 г. насам всеки израелски премиер е бил предмет на корупционно разследване.

  1. 1996–1999: Нетаняху, по време на първия си мандат като премиер, е разследван заради схема с подкупи и влияние.
  2. 1999–2001: Премиерът Ехуд Барак е разследван за незаконно финансиране на кампании, подкуп и пране на пари.
  3. 2001–2006: Премиерът Ариел Шарон е обвинен, че е вземал стотици хиляди долари подкупи в края на 90-те години в случая "Гръцки остров".
  4. 2006–2009: Премиерът Ехуд Олмерт е осъден за вземане на 430 000 долара подкуп, докато е бил кмет на Йерусалим. Той е в затвора от февруари 2016 г. за измама, злоупотреба с доверие, фалшифициране на корпоративни записи и данъчни престъпления.
  5. 2009–2021: Нетаняху се връща на премиерския пост. През този период той е обвинен по горепосочените дела, докато две други дела срещу него са прекратени.
