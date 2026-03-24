Свят

"Абсурден цирк": Пет проблема, които войната с Иран може да реши за Нетаняху

От иранската заплаха до собствените му правни и политически трудности - конфликтът с Техеран носи потенциални ползи за израелския премиер Бенямин Нетаняху

24 март 2026, 15:43
Източник: gettyimages

И зраелският премиер успя там, където редица негови предшественици се провалиха - да убеди Съединените щати да се включат пряко в мащабни удари срещу регионалния съперник на Израел, Иран, предава Al Jazeera.

До момента атаките са довели до смъртта на над 1400 души в Иран, докато около 1000 са загинали при израелски удари в Ливан, както и десетки в други страни от региона, засегнати от разрастването на конфликта.

Цените на петрола, ключов фактор за световната икономика, достигнаха нови върхове, увеличавайки риска от недостиг и дори от въвеждане на ограничения в потреблението.

В САЩ демократически законодатели, както и влиятелни фигури от обичайно лоялната към президента Доналд Тръмп среда, като медийната личност Тъкър Карлсън и водещият подкастър Джо Роугън, открито се противопоставиха на конфликта. Липсва яснота и за възможен изход от войната, както и за преодоляване на разрива между САЩ и техните европейски съюзници.

Въпреки това за Нетаняху по-важни може да се окажат политическите дивиденти от конфликта. Ето как войната с Иран може да помогне за решаването на някои от дългогодишните му проблеми.

  • Иранската заплаха

Нетаняху от години предупреждава за опасността, която Иран представлява за Израел и света. Той нееднократно представяше в ООН доказателства, че Техеран е близо до създаването на ядрено оръжие.

Дълго време Израел смяташе, че не може да спечели конфликт с Иран без подкрепата на САЩ, подкрепа, която не се материализираше до идването на Доналд Тръмп.

Миналата година Тръмп се съгласи да подкрепи Израел във войната през юни, но бързо сложи край на конфликта след удари по ирански ядрени обекти. Този път обаче САЩ участват от самото начало.

Макар изходът от войната да остава неясен, Нетаняху вече може да отчете успех, убеждаването на Вашингтон да се включи пряко във военните действия.

Дори без падането на иранското правителство, Ислямската република е отслабена, което може да намали заплахата за Израел в дългосрочен план.

В комбинация с отслабването на т.нар. "ос на съпротивата", включително тежките удари по "Хизбула" и падането на сирийския лидер Башар Асад - Нетаняху може да твърди, че Израел е доминиращата сила в региона.

"Израелците сякаш страдат от шизофрения"

  • Делата за корупция

Нетаняху е изправен пред съд по три обвинения в корупция от 2019 г. насам. Критиците му твърдят, че той използва конфликти, включително войната в Газа, за да забавя съдебния процес и да избягва явяване в съда.

По-рано този месец той отново подкрепи призив на Доналд Тръмп към президента на Израел Ицхак Херцог да го помилва, ход, който би му позволил да избегне потенциална присъда до 10 години затвор.

В първата си пресконференция след началото на войната с Иран Нетаняху определи делото срещу него като "абсурден цирк" и настоя Херцог да, за да може той да се съсредоточи върху войната и дипломацията.

Израелското Министерство на правосъдието обаче заяви, че помилване по време на текущ процес би било неуместно.

Източник: БТА
  • Спорната съдебна реформа

Опитите на Нетаняху и десните му съюзници да реформират съдебната система, като ограничат ролята ѝ като коректив на властта, срещат сериозна съпротива от години.

Темата доминираше началото на мандата му след изборите през 2022 г., когато десетки хиляди израелци излязоха на протести. Движението обаче отслабна след атаката от 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Газа.

Въпреки войната с Иран, правителството продължава да прокарва спорни законодателни промени, включително разделяне на правомощията на главния прокурор и увеличаване на контрола върху медиите.

Опозиционният лидер Яир Лапид обвини управляващите, че използват войната като прикритие за прокарване на крайни политики.

Израел унищожава иранската "Ос на злото"

  • Критиките за отношението към палестинците

Насилието срещу палестинците на Западния бряг се засили, а в Газа ограниченията върху населението остават тежки.

Европейският съюз и Великобритания призоваха Израел да прекрати насилието, но сблъсъците продължават. От началото на войната с Иран жертвите на Западния бряг са нараснали, а общият им брой от октомври 2023 г. надхвърля 1000 души.

Сред тях е и семейство с две малки деца, убити при израелска стрелба, случай, предизвикал международно възмущение, но с ограничени последствия.

В Газа ситуацията остава критична. ООН призова Израел да допусне повече хуманитарна помощ, но вниманието на международната общност е насочено към Иран, което намалява натиска върху Тел Авив.

Източник: БТА
  • Изборните рискове

Преди войната Нетаняху бе изправен пред сериозен риск да загуби предстоящите избори, на фона на обществено недоволство след атаката от 7 октомври.

Според проучване на в. "Маарив" той е бил в равностойна позиция с бившия премиер Нафтали Бенет.

След началото на войната обаче доверието в способността му да ръководи страната във военни условия се е увеличило от 60% до 62%.

С нарастващата обществена подкрепа за конфликта, анализатори допускат, че Нетаняху може да свика предсрочни избори още тази година, за да се възползва от имиджа си на силен военен лидер.

Въпреки че войната с Иран носи сериозни рискове за региона и световната икономика, за израелския премиер тя може да се окаже и ключов политически шанс.

Източник: Al Jazeera    
